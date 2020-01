Hrvatska će tražiti ponude za borbene avione

ZAGREB – Hrvatska vlada će ove godine odlučivati o nabavki borbenih aviona, a Komisija će tražiti ponude od najmanje šest država, među kojima je i Izrael sa avionima F16.

U Vladi Hrvatske su potvrdili da su odabrani ponuđači, ali još nije poslat službeni zahtev u kojem se traži spisak koji se „borbeni lovci“ i po kojoj ceni prodaju.

Nije jasno zašto se čeka, budući da se Komisija osnovana za nabavku aviona sastala pre tri sedmice, prenosi hrvatski Dnevnik.

„Zašto je to sve zapelo, ja na to nemam odgovor. Nemam informaciju zbog čega sve to sada stoji“, kaže Igor Dragovan, član Međuresorne Komisije za nabavku vojnih aviona koji je bio na sastanku čije detalje nije otkrio.

Kako se navodi, godinu dana prošlo je od „fijaska najskupljeg vojnog projekta“ čiju su prodaju Amerikanci stopirali, a za koji hrvatski kupci nisu hteli da preuzmu odgovornost.

Sada će se trgovati s SAD-om i Švedskom, koji nude novi F16, odnosno Gripen.

Zahtevi za polovni avion slaće se Izraelu, koji ovaj put sarađuje s američkim proizvođačem, Grčkoj i Norveškoj.

Pisaće se i Italijanima za Eurofighter.

Nema potvrde, ali jedna od dve francuske ponude, navodno, još nije potpuno odbačena.

Inače, prethodna ponuda Izraelaca je propala jer američki proizvođač nije pristao na prodaju aviona F-16 Hrvatskoj s modifikacijama koje su napravili Izraelci.

Nakon što dobiju hrvatski dokument, odabrane države imaju rok od pet meseci da sastave i pošalju svoje ponude,a potom će se tri meseca sve razmatrati i ocenjivati.

(Tanjug)