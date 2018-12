Hrvatska: Dvojici osumnjičenih određen pritvor od 30 dana

OSIJEK – Istražni sudija Županijskog suda u Osijeku odredio je jednomesečni istražni zatvor dvojici osumnjičenih, koji su u četvrtak uhapšeni zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Vukovaru 1991. godine, javlja Hina pozivajući se na saznanja iz suda.

Hrvatska policija je u četvrtak rano prepodne na području Vukovara privela pet osoba srspke nacionalnosti na informativne razgovore u sklopu kriminalističke istrage o ratnim zločinima počinjenima u Vukovaru 1991.

Kako navodi Hina, dvojica osumnjičenih, starosti od 63 i 64 godine, terete se da su, kao pripadnici srpskih paravojnih jedinica, odnosno Teritorijalne odbrane Petrova Gora, u septembru 1991. godine učestvovali u protivpravnom zatvaranju i zlostavljanju civilnog stanovništva na području vukovarskih četvrti Petrova Gora i Sajmište.

Sumnja se da je 63-ogodišnji osumnjičeni u periodu između 23. i 26. septembra 1991. godine u štabu srpske paravojne jedinice TO „Petrova Gora“, kao pripadnik te jedinice, prilikom ispitivanja ranije zarobljenih civila, zlostavljao gušenjem i zadavanjem ubodnih rana u pređelu grkljana tada 59-godišnjeg Ivana Plećkovića.

Sumnja se i da mu je naneo telesne povrede, zbog koji je Plećković trpeo tešku patnju i bol.

Nakon toga, kako dodaje Hina, sumnja se da je on zlostavljao drugog oštećenog, tada 30-godišnjaka, gaženjem nogama i udaranjem šakama, kao i gušenjem do gubitka svesti, zbog čega je on takođe trpeo tešku patnju i bol.

Hina dodaje da se drugi osumnjičeni (64) tereti da je 15. septembra

1991, zajedno sa pripadnicima srpskih paravojnih jedinica TO „Petrova Gora“, zarobio i odveo civile u podrum svoje kuće u Vukovaru.

Sumnja se da su, kako se navodi, prvobitno zarobljeni i odvedeni otac i sin, koji su tada imali 46, odnosno 22 godine, a potom njihovi susedi, takođe otac i sin od 50. i 18. godina, Josip i Zlatko Palahinjak, kao i 54-ogodišnjak Antun Babić.

On je potom, tvrdi se, zajedno s drugima, učestvovao u zlostavljanju civila udarajući ih po celom telu palicama i električnim kablovima, na kojima su delom bile ogoljene električne žice.

Oni su potom, navodi se dalje u tekstu, odvedeni u drugu kuću na području Vukovara, gde su takođe bili zatočeni i zlostavljani nekoliko dana.

Osumnjičeni se tereti i da je tada 46-godišnjeg oca i 22-godišnjeg sina, nakon nekoliko dana zlostavljanja, odveo do Sajmišta kako bi iz jedne kuće izneli i pokopali jedno telo.

Kako se tvrdi, on ih je tom prilikom prisilio da stanu uza zid te kuće i sa ciljem zastrašivanja ispalio više hitaca oko njihovih glava.

(Tanjug)