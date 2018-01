Hrvatska uputila protestnu notu Srbiji – zbog Dačićeve izjave o Jasenovcu

Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske saopštilo je danas da je uputilo notu Republici Srbiji zbog izjava ministra (spoljnih poslova Srbije Ivice) Dačića datih prilikom otvaranja izložbe „Jasenovac – pravo na sećanje“ u UN u Njujorku.

Na sajtu hrvatskog ministarstva navodi se da je „uputilo notu Ambasadi Republike Srbije u Zagrebu kojom se izražava duboko nezadovoljstvo zbog izjava prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije Ivice Dačića izrečenih u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku 25. januara 2018, prilikom otvaranja izložbe “Jasenovac – pravo na sećanje““.

Navodi se da se „u noti ističe da su izjave ministra Dačića u UN pokazale da Republika Srbija nastavlja sa zloupotrebom i manipulisanjem žrtvama Jasenovca u dnevnopolitičke svrhe“.

„Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova upozorava da ovakve neistinite i uvredljive izjave upućene Republici Hrvatskoj i njenim zvaničnicima, dovode u sumnju iskrenost deklarativnih stajališta Republike Srbije o želji za pomirenjem i izgradnjom dobrosusedskih odnosa“, piše u protestnoj noti.

Potpredsednik srpske vlade i šef diplomatije Ivica Dačić, koji je u sedištu UN u Njujorku otvorio izložbu „Jasenovac-pravo na nezaborav“, pozvao je u petak hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da ode u Jasenovac, pokloni se senima i jasno kaže ko su žrtve.

Jasenovac je jedan od, nažalost, najvećih koncentracionih logora iz perioda Drugog svetskog rata, podsetio je Dačić.

Isto tako, kazao je, kao što srpski narod ima dovoljno smelosti, hrabrosti i morala da sagleda svoje greške u prošlosti, da kazni, uhapsi i osudi one koji su vršili zločine nad drugim narodima, i svi drugi narodi imaju obavezu da ne rehabilituju zločince.

„Isto tako kao što Plenković odlazi u Jerusalim da se pokloni senima u Jad Vašemu, očekujemo da to uradi u Hrvatskoj i samom Jasenovcu i da jasno definiše i kaže ko su žrtve. Da li je to 50, 100 ili 700. Da je jedan čovek ubijen zato što je Jevrejin ili Srbin to je bruka za čovečanstvo“, poručio je Dačić.

Žrtve koje su pale ne smeju biti uzaludne, kazao je Dačić na otvaranu izložbe i takođe poručio da je vreme da Ujedinjene nacije o ovome čuju, vide i saznaju, zato što je istina o tome dugo godina skrivana.

Dačić je kazao da holokaust i genocid nema granice i ne poznaje nikakve prepreke.

„Mi smo i ovode prilikom organizaicje imali protivljenje jedne zemlje koja je govorila da mi manipulišemo brojkama i činjenicama. Nema nikakvih manipulacija, ovde su istorijske činjenice, imena i prezimena, izjave preživelih…“, naveo je Dačić.

Poručio je takođe da Srbija nikoga ne optužuje osim zločince i one koji brane te zločince jer to je osnova da se ovako nešto ponovi u budućnosti.

„Mi ovde nismo došli da se svađamo, ali naš narod je pretrpeo naveće žrtve tokom Drugog svetskog rata. Mi imamo obavezu da se toga sećamo. Zbog toga smo mi ovde, a zbog toga su formirane UN, da se fašizam više ne ponovi i mi čvrsto stojimo u tom uverenju“.

(Tanjug)