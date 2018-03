Hrvatsko Veće za odbranu prihvatilo ponudu Izraela – kupuju polovne F-16

Hrvatsko Veće za odbranu je na sednici održanoj u utorak uveče prihvatilo ponudu Izraela kao najpovoljniju za nabavku višenamenskog borbenog aviona i dalo preporuku Vladi za donošenje odluke, saopšteno je iz hrvatske Vlade.

Sednicu Veća za odbranu su sazvali predsednica Hrvatske Kolinda-Grabar Kitarović i predsednik Vlade Andrej Plenković, a jedna od tema bila je i nabavka višenamenskih borbenih aviona, prenosi Hina.

Ako vlada prihvati ovaj predlog, Hrvatska će kupiti 12 polovnih modernizovanih izraelskih borbenih aviona F-16 Barak po ceni, kako je objavljivano proteklih dana, oko 420 miliona evra, a radi se o letelicama starosti između 25 i 30 godina koje će zameniti dotrajale MIG-ove 21 Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva.

Stručni tim hrvatskog Ministarstva odbrane za sprovođenje pripremnih radnji oko nabavke višenamenskog borbenog aviona predstavio je članovima Veća Studiju izvodljivosti na osnovu koje je Veće prihvatilo mišljenje i preporuke da je najpovoljnija ponuda ona koju je dao Izrael.

Hrvatska predsednica Kolinda Grabar Kitarović i premijer Andrej Plenković izjavili su u utorak uveče da je ta odluka doneta jednoglasno, vodeći računa o nacionalnim interesima, ali i finansijskim mogućnostima i celokupnom stanju u Hrvatskoj.

Smatram da se donosi odgovorna odluka koja će u sledećih više od 30 godina osigurati sposobnost hrvatskog vazduhoplovstva, izjavio je premijer nakon sednice na kojoj se raspravljalo o sve četiri ponude.

Predsednica je istakla da je odluka doneta jednoglasno, nakon što su razmotreni svi elementi, od finansijskih aspekata do potreba Hrvatske, vodeći računa o nacionalnim interesima, potrebama, mogućnostima i isto tako celokupnom stanju u Hrvatskoj, prenosi Hina.

„Ovo je zahtevna odluka koju su brojne vlade i političke garniture do sada odgađale. Na prošlogodišnjoj sednici Veća za odbranu doneli smo odluku da krenemo u ovaj proces. On je napravljen prema pravilima struke i skladno hrvatskim zakonima. Sada sledi njena realizacija, a vodimo računa da smo za to planirali sredstva i u državnom budžetu“, dodao je Plenković.

Između četiri ponude, prevagnula je izraelska zbog najpovoljnije cene, a prvi avion mogao bi da stigne u Hrvatsku u leto 2020. godine, a cela eskadrila do 2022. godine, navodi Hina.

(Tanjug)