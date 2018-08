Ivanić: Dao bih podršku Izetbegoviću ako bi postojala saglasnost

Srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je danas, povodom najave predsedavajućeg Predsedništva BiH Bakira Izetbegovića da će protiv Hrvatske biti podneta tužba zbog početka gradnje Pelješkog mosta, da neće ići na preglasavanje u vezi mosta.

„Nijednom nismo imali ozbiljnu informaciju šta se dogadja u vezi s Pelješkim mostom. Toliko stvari se meša u jednom periodu da to postane neverovatno. S jedne strane most, pa onda pitanje granice i s treće strane pitanje pristupa plovila iz BiH otvorenom moru. To su relativno odvojene teme. Trebao bi neko konačno da kaže: „Ovo se traži“… Ima puno medijske i neformalne priče, a vrlo malo zvanične“, rekao je Ivanić za regionalnu TV N1.

Bakir Izetbegović prethodno je 30. jula najavio tužbu protiv Hrvatske zbog početka gradnje Pelješkog mosta, jer smatra da se na taj način ugrožava suverenitet BiH i njeno pravo na pristup otvorenom moru.

Ivanić je danas kazao da je trebalo zvanično tražiti pregovore na tu temu i da je to trebao da učine nadležne institucije.

„Nisam čovek koji će ići na preglasavanje u vezi s mostom. Držim se principa. Mislim da se jedino na principima u ovoj zemlji može funkcionisati. Dao bih Izetbegoviću podršku po ovom pitanju ako bi postojala saglasnost izmedju njega i Čovića. Ali ne želim biti taj koji opredeljuje. To sam očekivao od mojih kolega kada je u pitanju revizija tužbe“ (pred Medjunarodnim sudom pravde u Hagu protiv Srbije), kazao je srpski član Predsedništva BiH.

On je ocenio da bi bilo „pametno“ da se postigne sporazum o granici sa Srbijom jer bi se onda dobilo „puno argumenata“ i izvršio pritisak na Hrvatsku po pitanju granice.

„Jedni kažu može se graditi most, drugi kažu da ne može. Verovatno je istina u tome da će taj most biti napravljen i da on nije protiv interesa BiH ako odgovaraju tehnički gabariti. Ali nije rešeno prethodno pitanje koje se zove izlazak na otvoreno more. Neko treba da izidje i ponudi taj sporazum. Zato bi bilo pametno da se postigne sporazum o granici sa Srbijom jer bi se onda itekako dobilo puno argumenata i izvršio pritisak na Hrvatsku da se pitanje granice i sa njom završi“, rekao je Ivanić.

Na pitanje novinara N1 da li BiH treba da bude članica NATO-a, Ivanić je rekao da je teško očekivati da bilo koji srpski političar u BiH može potpisati članstvo u NATO-u dok Srbija ne bude članica.

„Hrvate razumem jer je Hrvatska već unutra. Razumem Bošnjake ili deo njih koji Tursku vide kao… Bio sam u Turskoj na više skupova i bio sam kod Redžepa Tajipa Erdogana, turskog predsednika. Bio sam kod Kolinde Grabar-Kitarović, hrvatske predsednice. Bio sam kod Aleksandra Vučića, srpskog predsednika. Teško se meni možete prigovoriti: On je samo na jednoj strani“, dodao je Ivanić.

(Beta)