Izetbegović: Navikli smo da nam se dodaje so na ranu

SARAJEVO – Odlazeći predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine i predsednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je, povodom izjave premijerke Srbije da se u Srebrenici nije desio genocid, da su „Bošnjaci navikli da im se dodaje so na ranu“.

„Već smo navilki na te stvari i da nastavimo sa tim ljudima da živimo, komuniciramo, nastavimo da popravimo stvari. Mi pokušavamo to da popravimo“, rekao je Izetbegović u intervjuu za regionalnu televiziju N1.

On je izneo tvrdnju da Srbija ne želi da prizna genocid, jer „ne želi da nosi tu hipoteku“.

On je rekao i da su Bošnjaci pretrpeli razne nepravde i ocenio da je i sam Dejtonski sporazum nepravda.

„Ja sa tim (predsednikom Srbije Aleksandrom) Vučićem moram da popravim odnose, rešim pitanje granice jednog dana. Mi živimo sa Srbima“, rekao je Izetbegović i dodao da pitanje granica nije rešeno za vreme njegovog mandata, jer je Srbija nudila „izmene koje nisu prihvatljive“.

„Nude nam neke šume, ali to je stvar za Komisiju. To ne bi trebalo Bakir Izetbegović da prelomi sa Vučićem na nekoj večeri. Ne može se tako raditi, o svemu se može pričati, ali to treba da uradi Komisija“, rekao je Izetbegović.

Upitan da prokomentariše novoizabrni sastav Predsedništva, Izetbegović je rekao da od predsednika Republike Srpske Milorada Dodika i ostalih političara očekuje zrelije ponašanje.

„Ocekujem da će se Dodik odgovornije ponašati“, rekao je Izetbegović.

On je rekao da SDA vidi kao „pobedničku stranku“, koja je partner Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice.

(Tanjug)