Izetbegović potvrdio da je znao da Dodik ide u ZGB

SARAJEVO – Predsednik bošnjačke Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović potvrdio je da ga je hrvatski predsednik Zoran Milanović zvao i obavestio ga o današnjoj poseti srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika Zagrebu.

„Zvao me je Milanović da mi kaže za Dodikovu posetu i rekao sam mu sve ove iste stvari. On se ne slaže, pozvao je i mene. Gospodin (premijer Andrej) Plenković me je pozvao da ga posetim, videću da li ću odlučiti da i ja idem u te posete“, kazao je Izetbegović, nakon razgovora s liderom (Hrvatske demokratske zajednice) HDZ BiH Draganom Čovićem o izmeni Izbornog zakona.

Dodao je da je „politika koju Milorad Dodik oličava politika destabilizacije, podela, secesionizma, kočenja BiH gušenje i usporavanja rada Saveta ministara i Parlamenta, vređanja Hrvata i Bošnjaka, ignorisanja njihovog prava na legitimne predstavnike u strukturi RS-a“

„On je clan Predsedništva BiH, predsedavajuci je Šefik Džaferović i on u ovom času predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Bošnjaci i Hrvati žive izmešani u Bosni i Hercegovini. Hrvatska i Bosna i Hercegovina je trebalo da razmene zvanične posete“, rekao je Izetbegović novinarima.

Pozvati Dodika zaobilazeći Džaferovića je, prema njegovim rečima,, podrška politici koju Dodik predstavlja i poruka u nepoštovanja BiH, njenih predstavnika i hijerarhije.

„Videćemo kakvi će zaključci sa ovih sastanak biti“, rekao je lider SDA, prenela je sarajevska TV N1.

Zbog ovakvih reakcija Izetbegovića, a prethodno Džaferovića i Željka Komšića, iz Kabineta Milanovića je saopšteno da Dodik u Zagreb dolazi kao predstavnik srpskog naroda, a ne kao član kolektivnog predstavništva BiH.

(Tanjug)

