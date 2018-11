Izetbegović: Živim skromno, za predsednika sam siromašan

SARAJEVO – Živim skromno, hranim se u Predsedništvu i sve svoje ručkove sam plaćam, izjavio je odlazeći predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović Izetbegović, koji je i predsednik bošnjačke Stranke demokratske akcije, u intervjuu za regionalnu TV N1 rekao je da Predsedništvo BiH i inače ne troši mnogo i u prilog tome naveo da će trećinu budžeta za reprezentaciju ostaviti svom nasledniku.

„Ja lično, živim vrlo skromno. Hranim se u Predsedništvu, ali platim sve svoje ručkove. Za jednog predsednika sam siromašan čovek. Imam kuću, nemam automobil. Imam parcelu od dva duluma“, rekao je Izetbegović, te dodao da će se za koji dan naći na birou rada.

On je potvrdio da su građani Bosne i Hercegovine siromašni, mada, dodao je, sve su manje siromašni.

Kao pozivitno je naveo da je dok je on bio na čelu Predsedništva zaposleno 70.000 ljudi, i to uglavnom u realnom sektoru, ali je dodao da je za smanjenju nezaposlenosti doprineo i odlazak ljudi iz BiH, što on vidi kao najveći problem.

(Tanjug)