Jandroković: Nismo videli, prema saopštenju-gazio zastavu

ZAGREB – Predsednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je danas da delegacija Sabora i on lično „nisu videli“ da je Vojislav Šešelj gazio hrvatsku zastavu, već su se o tome obavestili na osnovu saopštenja Šešeljeve stranke, te odlučili, u konsultaciji sa premijerom Plenkovićem, da prekinu posetu Beogradu.

„Dogodilo se to, a da mi nismo videli. Prema informacijama i saopštenju stranke kojoj pripada Šešelj, rečeno je da je on gazio po hrvatskoj zastavi. To je gnusno i neprihvatljivo. I zbog toga smo odučili prekinuti poseut i vratiti se u Zagreb“, rekao je Jandroković hrvatskim novinarima u Ambasadi Hrvatske pre nego što je napustio Beograd.

(Tanjug)