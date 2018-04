Jandroković: Predsednik Srbije trebalo brže da reaguje, Šešelj problem Srbije

Predsednik Sabora Hrvatske Gordan Jandroković izjavio je večeras po povratku iz Beograda u Zagreb da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo brže da reaguje i osudi incident koji je izazvao lider radikala i haški osudjenik Vojislav Šešelj.

„Videli smo prve reakcije predsednice Skupštine i Vlade Srbije (Maje Gojković i Ane Brnabić) koje su osudile dogadjaj. Moglo bi se polemisati oko načina na koje su to učinile, po mom mišljenju, pokušale su da ga relativizuju. Očekujemo da će se predsednik Srbije izjasniti i jasno osuditi taj dogadjaj“, izjavio je Jandroković na konferenciji za novinare.

Na pitanje da li je Vučić trebalo odmah da reaguje, Jandroković je odgovorio potvrdno i dodao da „očito predsednik Srbije ima svoje razloge zašto nije reagovao brže“.

Upitan o reakciji Maje Gojković koja je današnji incident u Beogradu uporedila s onim u Zagrebu kada je Vučiću dobacivao poslanik Mosta Miro Bulj upitavši ga hoće li se izviniti za ratno huškanje, Jandroković je odgovorio da su te dve situacije potpuno neuporedive, jer je u Beogradu poslanik Skupštine Srbije oskrnavio hrvatsku državnu zastavu.

On nije želeo da spekuliše ko je kriv što je došlo do incidenta, rekavši da je to pitanje za nadležne u Srbiji. Jandroković je nekoliko puta naglasio da je najvažnije da se ova situacija razreši i da se dijalog nastavi.

Predsednik Sabora opisao je incident u Skupštini.

„U delu koji nam je bio vidljiv, čuli smo Šešelja kako nam dobacuje na vrlo uvredljiv način. On je tada otišao, a tokom programa smo dobili informaciju da je nasrnuo na hrvatsku zastavu koja se nalazila na postolju, uzeo je, gazio“, ispričao je Jandroković.

On je rekao i da su članovi hrvatske delagacije jednoglasno odlučili da „zbog ružnog i gnusnog narušavanja digniteta simbola hrvatske države“, prekinu posetu i vrate se u Zagreb.

„To je bio takav trenutak u kojem ne možete da odlučite drugačije jer dostojanstvo države mora biti na prvom mestu“, dodao je Jandroković.

„Ovo je problem Srbije i oni taj problem moraju rešavati“, rekao je Jandroković koji nije želeo da precizira šta im je Šešelj dobacivao, rekavši samo da je bilo „nepristojno“.

Predstavnik srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj Milorad Pupovac koji je bio deo delegacije Sabora, rekao je da je incidentom naneta šteta poseti, srpsko-hrvatskim odnosima, ali i samoj Srbiji.

On je dodao da treba „ostati hladne glave i nastojati učiniti sve da ne budemo taoci ljudi koji gaze nacionalne simbole države“.

(Beta)