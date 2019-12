Još jedan incident sa autobusom hrvatske predsednice

ZAGREB – Nakon što je ove nedelje autobus hrvatske predsednice u zagorskom Malom Bukovcu udario u auto jedne mlade žene koja je vozila dete, otkinuvši mu retrovizor, pa produžio bez zaustavljanja, pojavili su se izveštaji o još jednom sličnom incidentu sa štićenom kolonom Kolinde Grabar Kitarović.

Naime, kako je RTL večeras objavio, vozač iz okoline Kaštela tvrdi da je 7. decembra kod mesta Zvjerinac blizu Knina isti autobus okrznuo i njegovo teretno vozilo i u potpunosti mu razbio levi retrovizor.

Iako je policija napravila zapisnik i zaključila kako je vozač teretnog vozila kriv „jer se štićenoj koloni nije dovoljno odmakao u svoju stranu“, vozač tvrdi da se zaustavio na desnoj strani, najviše što je mogao te da je autobus udario u njegovu levu stranu.

On tvrdi i da je policija zapisnik napravila tek nekoliko sati kasnije kad su ga pozvali u policijsku stanicu, nakon što su utvrdili štetu na autobusu štićene kolone, pa je platio i kaznu od 650 kuna. Tvrdi da su mu kaznu objasnili time što su rekli da „štićena kolona u saobraćaju ne može biti kriva za nesreću“.

„Jedan policajac je slikao, drugi razgovarao, dao mi alkotest, rezultat je bio 0,0. Rekao mi je da ta štićena kolona ne staje i da ne može ona biti kriva što su oni mene udarili. Pa da smo mi tu poginuli, oni ne bi snosili odgovornost! Ja pitam, šta ću sad, a oni meni kažu da mi sledi kazna od 3.000 do 7.000 kuna i 30 dana bez vozačke dozvole i tri kaznena boda. Ja kažem: ‘Pa ja sam stajao, nisam bio u pokretu! Da sam bio, razumeo bih vas, ali nisam, tamo je kanal i to je to’, ispričao je za RTL vozač.

„To što oni govore da štićena kolona ne mora da odgovara za bilo koji prekršaj koji napravi, to je apsurdno! Mogli smo poginuti ja i moja devojka, i da su udarili u nas, njoj bi se sigurno nešto dogodilo. On mora odgovarati za to, bez obzira što je zaštićena kolona“, rekao je za RTL Mate Gavran, učesnik nesreće.

Iz MUP-a su potvrdili da je do nesreće došlo, međutim tvrde da je kriv vozač teretnog vozila. Kažu da je poziv policiji stigao i od njega i od policijskih službenika zaduženih za zaštitu štićene kolone.

Iz MUP-a su za RTL odgovorili da su proverili iznete navode i utvrdili da policijski službenik nije rekao vozaču da štićena kolona ne može biti kriva za saobraćajnu nesreću, već mu je rekao da se štićena kolona ne zaustavlja kod lakših saobraćajnih nesreća s manjom materijalnom štetom, odnosno da se obrada obavlja naknadno.

„Iz svega navedenog očito je da je do prometne nesreće s materijalnom štetom došlo zbog nepoštovanja propisa od strane vozača teretnog vozila“, odgovorili su iz MUP-a.

