Jutarnji: Da li je Split postao grad slučaj

ZAGREB – Nakon trostrukog ubistva iz automatskog oružja u poslepodnevnim satima u subotu, kada samo pukom srećom nije stradao niko od prolaznika, pitanje koje se postavlja je da li je Split postao grad slučaj.

Prema pisanju zagrebačkog Jutarnjeg lista, zapaljeni automobili, fizički obračuni, pucnjave, ranjavanja i ubistva usred belog dana na gradskim ulicama postali su, gotovo se može reći, tmurna svakodnevica koja je unela veliku dozu nesigurnosti i straha medu stanovnike Splita i šireg splitskog područja.

Mladi Filip Zavadlav je hicima iz automatskog oružja u poslepodnevnim satima usmrtio tri osobe ispalivši pritom najmanje 36 projektila, od kojih su dva završila u vozilima građana koji su umalo postali kolateralne žrtve njegovog navodno osvetničkog pohoda protiv pripadnika splitskog narkomiljea.

Pukom srećom niko od slučajnih prolaznika nije stradao. To mišljenje deli i iskusni kriminolog, bivši službenik MUP-a Hrvatske, a sada konsutant za poslnu i javnu bezbednost Željko Cvrtila, koji smatra da je reč o sasvim nekontrolisanoj situaciji u kojoj su moguće kolateralne žrtve.

Prema njegovom mišljenju, učestali obračuni na splitskim ulicama, pa i najnovije trostruko ubistvo, pokazuju da sistem ne funkcioniše, da je loša istražno-pravosudna struktura, kao i da nema nema generalne prevencije.

„Generalna prevencija znači da se počinitelj nekog krivičnog dela pronađe i da se kazni na adekvatan način i u primerenom roku. Tako se šalje poruka svima. A ne da počinitelji ozbiljnih krivičnih dela prolaze nekažnjeno ili s malim kaznama, da suđenja traju unedogled i onda završavaju bezveznim kaznama. Tako se šalje poruka da ništa ne funkcioniše. To je loša poruka. Tako dolazimo do situacije da se jedan običan mladić ponaša kao na Divljem zapadu, jer očito nema poverenja ni u policiju ni u pravosuđe“, kaže Cvrtila i napominje da bi se država, odnosno čelni ljudi trebali upitati zašto se to događa i što to ne funkcioniše u sistemu.

Cvrtila smatra da je situacija u Splitu eskalirala i da je donekle izvan kontrole iz više razloga. Pored društvenih problema poput manjka perspektive usled propasti industrije i nedostatka radnih mesta te pokušaja dolaska do brze zarade po uzoru na zlatnu mladež čiji su se roditelji mahom obogatili na kriminalu u pretvorbi i privatizaciji, Cvrtila smatra da su najveći problemi u mogućnosti lake nabavke ilegalnog oružja, pa i automatskog, kao i u lošoj organiziranosti policije kada je reč o organiziranom kriminalu.

Pritom naglašava da se pokušava pooštriti zakonska regulativa vezana uz legalno posedovanje oružja, dok se pravi problem ilegalnog oružja, kojim se čini većina krivičnih dela, ne rešava.

Uz to, nastavlja, policija slabo zadire u grupe koje se bave trgovinom drogom, umesto da ima mrežu informatora i prikrivene istražitelje i da tako kontrolise situaciju.

Prema pisanju Jutarnjeg, statistike o kretanju kriminala, za razliku o opsteg utiska, pokazuju da je Split zapravo sigurniji grad od, na primer, Zagreba.

Prema podacima MUP-a iz 2017. i 2018. godine broj krivičnih dela na 100.000 stanovnika na području PU zagrebačke prelazio je 1300, dok je na području PU splitsko-dalmatinske zabeleženo godišnje oko 1000 krivičnih dela.

Prema istoj statistici najnegativniju poziciju ima PU istarska sa oko 2000 krivičnih dela godišnje.

Ali, navode da treba napomenuti da ovi statistički podaci ne razlikuju, na primer, krađu novčanika od teškog ubistva. Statistički se u oba slučaja radi o jednom krivičnom delu.

Čini se, međutim, piše list, da je u Splitu u poslednjih nekoliko godina ionako loša situacija još više eskalirala. Stoga ne čudi da se govori o talasu nasilja na splitskim ulicama i postavlja se pitanje da li je Split postao grad slučaj.

Sve to izgleda kao da „mladi lavovi“ splitskog krim-miljea pokušavaju otvoreno i nemilosrdno da dokažu svoju beskompromisnost i spremnost da preuzmu primat na ilegalnoj sceni, dok je policija, sve dok ne potekne krv, uglavnom samo nemi promatrač, navodi ovaj zagrebački dnevnik.

(Tanjug)