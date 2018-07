Jutarnji: HR zadovoljna, migrante iz EU vracaju u GR i Italiju

ZAGREB – Dogovori, koji su u četvrtak postigle stranke nemačke vladajuće koalicije i Austrije, migranti koji iz BiH preko Hrvatske dođu do tih zemalja neće biti vraćeni u Hrvatsku, kao što je to do sada bio slučaj, već, pre svega, u Grčku i Italiju, piše Jutarnji list.

„Hrvatska je zadovoljna dogovorima koje su u četvrtak postigle stranke nemačke vladajuće koalicije i Austrija oko buduće politike prema migrantima i tražitelja azila koji su već registrovani u nekoj od zemalja Evropske unije”, piše ovaj zagrebački dnevnik pozivajući se na izvore iz hrvatske vlade.

(Tanjug)