Jutarnji: Ko traži procesuiranje hrvatskih generala?

ZAGREB – Zvanična potvrda hrvatskog Ministarstarstba pravde da je da je Tužilaštvo BiH diplomatskim putem zatražilo od zvaničnog Zagreba da procesuira više od 10 hrvatskih državljana za koje se sumnja da su činili zločine tokom vojne operacije Bljesak, izazvalo je brojna reagovanja u obemama državama, a posebno pitanje zašto je takav zahtev Hrvatskoj upućen baš sada.

Operaciju Bljesak izvedena je u maju 1995. godine hrvatska vojska tokom koje je „oslobođena“ teritorija zapadne Slavonije.

Iz hrvatskog Ministarstva pravosuđa nisu otkrili o kojim hrvatskim državljanima je reč, a zagrebački Jutarnji list, pozivajući se na nezvanične informacije, piše da su to ratni komandanti Pavao Miljavac, Mladen Markač, Marijan Mareković, Davor Domazet Lošo te Luka Džanko.

Dodaju da je na istom spisku i troje preminulih ratnih komandanta – Petar Stipetić, Imra Agotić i Ivan Basarac.

Hrvatski mediji su, podseća se ranije su preneli da su osim navedenih na spisku i Renato Romić, Željko Verkaz, Rudolf Lokner, Vlado Gavrić i komandant topništva u akciji Bljesak Gašljević.

Jedan od osumnjičenih, Luka Džanko je za Jutarnji list rekao da je zahtev Tužilaštva BiH za njega neshvatljiv i „potpuno iznenađenje“.

„Bljesak je u celosti vođen na teritoriji Hrvatske i stali smo kad smo došli do Save. Lično sam došao do savskog mosta koji spaja Staru Gradišku s Bosanskom Gradiškom i garantujem da nijedan naš vojnik nije prešao u BiH. Štaviše, upravo je s bosanskog područja po nama tukla srpska artiljerija. Dakle, logika govori da bi trebalo mi njih da tužilo, a ne obratno“, rekao je Džanko.

Isto smatra i Pavao Miljavac, predsednik Generalskog zbora, i nekadašnji načelnik Glavnog štaba HV-a.

On je, podseća se, još 2017. izjavio kako ima informaciju da vlasti u Sarajevu imaju gotove optužnice protiv više od deset hrvatskih generala, a sada tvrdi da se radi o političkom pritisku s ciljem kompromitovanja Hrvatske.

„Te optužnice stoje 15 godina, a pitanje je zašto su izvučene baš sad i kakve će biti reakcije naše države. Ako optužite komandante koji su vodili Bljesak, znači da je čitava operacija bila zločinačka, a to onda kompromituje hrvatsku državu. Nakon što to nisu uspeli s Olujom, sad to žele s Bljeskom“, smatra Miljavac.

Na pitanje koji su motivi podizanja spomenutih optužnica, Miljavac za razliku od nekih koji za to optužuju Banjaluku, kaže da misli da je u pitanju „bošnjački pritisak zbog Pelješkog mosta“.

„To nije u redu jer mi smo spasili ‘bihaćki džep’, slali municiju i spašavali njihove teške ranjenike. Ispada da smo postali prve žrtve Pelješkog mosta“, zaključio je Miljavac.

(Tanjug)

