Kitarovic ponovo prozvala Sabor i vladu:HR nema vise vremena

ZAGREB – Predsednica Kolinda Grabar Kitarović izjavila je danas u Šibeniku da Hrvatska više nema vremena i da joj je potreban konkretan akcioni plan, sa fokusom na razvoj i egzistencijalne probleme, te pozvala Sabor i vladu se pozabave ovim pitanjima.

„Kao i cela Hrvatska i ova županija beleži rast, ali to nije dosta. Mladi nam odlaze iz Hrvatske, a kad sam izjavila da smo u vanrednom demografskom stanju rekli su da preterujem. Vlada je zbog Agrokora pokrenula vanredne mere i to treba pohvaliti, ali iz Hrvatske je prošle godine iselilo 80.000 ljudi (od toga 40.000 u Nemačku). Zar to nisu vanedne mere“, zapitala je Kitarović.

(Tanjug)