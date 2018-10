Komšić nepoželjan i u opštini Široki Brijeg

SARAJEVO – Zvanični rezultati izbora za Predsedništvo BiH još nisu objavljeni, a gradonačelnici desetak hercegovačkih opština proglasilo je nepoželjnim hrvatskog člana kolektivnog šefa države, Željka Komšića, koji je u to telo izabran većinom bošnjačkih glasovima, kojima se pridružio i prvi čovek Širokog Brijega.

Gradonačelnik Širokog Brijega Miro Kraljević saopštio je danas da su Hrvati u BiH još jednom prevareni te da Željko Komšić nije dobrodošao u Široki Brijeg i da je za gradsku upravu „persona non grata“.

„Nažalost, mi Hrvati smo opet prevareni. Bošnjačkim glasovima dirigovanim od političkoga Sarajeva Željko Komšić ponovo je izabran na poziciju koja pripada Hrvatima. Ovakva politička situacija nikome na donosi dobro, a najmanje Bosni i Hercegovini. Izbor Komšića je nelegitiman i to je jasna poruka koju želimo poslati. Takođe, kao takav nije dobrodošao u naš Široki Brijeg i on je za nas ‘persona non grata'“, zaključio je Kraljević, preneo je sarajevski portal Klix.

Komšića su ranije na sličan način okarakterisali i HDZ-ovi načelnici i predsednici općinskih veća drugih hercegovačkih i srednjobosanskih sredina.

(Tanjug)