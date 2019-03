Komšić: Presuda Karadžiću minimum pravde za žrtve genocidnog projekta stvaranja RS

Hrvatski član Predsedništva BiH Željko Komšić ocenio je da današnja presuda Radovanu Karadžiću predstavlja minimum pravde za sve žrtve, Bošnjake i Hrvate, koji su, kako je naveo, sistematski istrebljivani u sklopu genocidnog projekta stvaranja Republike Srpske.

„Danas, pre svega, moramo biti u mislima sa preživelima i porodicama žrtava genocida. Nažalost, ova presuda neće nadoknaditi svu bol i traume koje su preživeli, ali predstavlja delomičnu satisfakciju da će za svo zlo koje im je naneseno snositi odgovornost njegov glavni kreator“, navo je Komšić.

On je dodao da „ne postoji primerena ovozemaljska kazna za zločine, koje je Radovan Karadžić sa svojim saradnicima počinio, stavljajući na stub srama sve one koji su ga u tome podržavali, ali i one koji ga danas brane“.

„Žalosno je da i 24 godine od završetka rata imamo one koji ga pokušavaju na različite načine rehabilitovati u očima vlastitih gradjana, te i dalje nastavljaju propagirati ideologiju mržnje“, naglasio je Komšić.

Prema njegovim rečima, današnja presuda Karadžiću „ostaje kao trajno pisano svedočanstvo i pouka generacijama koje dolaze da ni jedno zlodelo ne ostaje nekažnjeno“.

Komšić je podsetio i da je presudom Medjunarodnog suda pravde iz Haga još 2007. godine „utvrdjeno da su institucije Republike Srpske osmislile, organizovale i provele dela genocida i ratnih zločina u BiH“.

„Imajući sve ovo u vidu, presuda Karadžiću je istovremeno i presuda njegovoj ideologiji, na čijim temeljima danas pojedine etničke politike nastoje delovati u političkom prostoru BiH“, navodi se u reakciji hrvatskog člana Predsedništva BiH.

Mehanizam za medjunarodne krivične sudove (MICT), naslednik Haškog tribunala, osudio je danas Karadžića na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovečnosti u BiH, ocenivši da je 40 godina, koliko je dobio u provostepenom postupku, neodgovarajuća kazna.

