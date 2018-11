Kormak: Dodik ostaje pod sankcijama SAD

SARAJEVO – Američka ambasadorka u BiH Morin Kormak, koja uskoro napušta taj položaj, rekla je danas da Milorad Dodik ostaje pod sankcijama SAD, ali da će sa njim sarađivati iz poštovanja prema Predsedništvu BiH.

Odgovarajući na pitanje novinara o odnosu prema lideru SNSD-a i novoizabranom predsedavajućem Predsedništva BiH Miloradu Dodiku, Kormak je kazala da je „ovde da sprovodi politiku SAD i ta politika uključuje traženje odgovornosti od ljudi koji se nalaze pod raznim sankcijama Vlade SAD“.

Kako je istakla, „kada je reč o Dodiku, to je Zakon o sankcijama prema Zapadnom Balkanu. U Vašingtonu imamo jak osećaj prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, a to je da taj sporazum ima ključnu ulogu u BiH i to treba braniti“, preneo je Klix.ba.

Ona je navela da će SAD u budućnosti raditi s Dodikom kao izabranim članom Predsedništva BiH iz poštovanja prema toj instituciji i ulozi koju ima tamo.

„Ovo je bila pojedinačna sankcija protiv Dodika. Nemamo nikakvih problema da sarađujemo s RS, s građanima RS-a i vlastima. Partnerstvo SAD i nastojanje da se pomogne BiH, sve će se to nastaviti“, zaključila je Kormak.

(Tanjug)