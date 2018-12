Krivokapić: DPS završila sa urušavanjem parlamenta

PODGORICA – Lider opozicione Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić poručio je danas da hapšenje Nebojše Medojevića, bez prethodnog skidanja imuniteta, može imati štetne posledice po aktuelnu vlast i da se tako nešto nije dešavalo ni 90-tih godina.

Krivokapć, koji je u dužem periodu bio predsednik parlamenta dok je njegova SDP bila u koaliciji sa i sada vladajućim DPS-om, kaže da je takvim postupanjem ta stranka praktično „završila urušavanje parlamenta“.

Lider SDP-a je za podgoričke Vijesti rekao „da je u Crnoj Gori urušen parlament i time ustavni sistem podele vlasti“, te da ni funkcioner DF Milan Knežević, za kojim je izdat nalog za hapšenje, a koji se još uvek nalazi u zgradi parlamenta jer ne želi dobrovoljno da se preda, „po logici dešavanja nije zaštićen“ od nasilja sudsko – tužilačke vlasti.

“Nikad se nije desilo da se poslanici lišavaju slobode, čak ni u novijoj posleratnoj istoriji Crne Gore, a da o tome ne odlučuje parlament“, Izjavio je Krivokapić.

Kao iskusni parlamentarac, Krivokapić kaže da parlamet ne čine zidovi zgrade već duh koji u njemu vlada i da se snaga pralamenta i narodna volja oličavaju u činjenici da „poslanici mogu da govore slobodno i ono što glasno ne smeju reći građani“. Pogotovu je, kaže, to važno u zarobljenim državama po nalazu EU i u autokratijama kakva je Crna Gora već izvestan period.

„Cilj rušenja parlamenta je iskazan kroz već čuvenu formulaciju DPS-a da vlada parlamentarna dikatura, jer je on samostalno donosio odluke oko Tare, Termoelektrane…, kad je sprečavana pohara narodnih dobara Crne Gore“, podsetio je.

Povezujući to sa političkom korupcijom i kupovinom poslanika on navodi primere „kupovine članova SDP-a i posle uništenja Pozitivne i kupovine Darka Pajovića“. To su, po Krivokapiću, dva primera najdrastičnije političke korupcije.

Kao posebno važno, Krivokapić je naveo da parlament više ne funkcioniše kao nezavisna, ključna grana vlasti, jedina koja je neposredno birana i to potkrepljuje tvrdnjom da je skupština sada kao, kako kaže, radno telo DPS-a.

