Krivokapić: Izmenama zakona ispravićemo brojne nepravde

PODGORICA – Usvajanje izmena zakona o državnom tužilaštvu je znak da Crna Gora kreće putem promena u okviru vladavine prava, kazao je premijer te zemlje Zdravko Krivokapić.

„One će dovesti do toga da se isprave brojne nepravde, da se iz fioka izvuku krivične prijave koje su do sada čuvale one koji su činili mnogobrojna nepočinstva, a to je omogućeno time što se menja struktura Tužilačkog saveta i omogućava drugima koji se nalaze izvan ovog sistema da uzmu pravdu u svoje ruke“, kazao je Krivokapić sinoć, prenela je RTCG.

Pravda će, istakao je on, biti dostupna i ona, kako je dodao, nikada ne zastareva.

„Ono što treba reći je da je na osnovu naše permanente komunikacije sa Venecijanskom komisijom napokon uspostavljeno potrebno jedinstvo Skupštine i Vlade. To je mera za sve buduće aktivnosti, jer jedino zajedno Vlada i Skupština mogu da pobede“, zaključio je Krivopkapić koji boravi u zvaničnoj poseti Grčkoj.

Skupština Crne Gore usvojila je juče izmene i dopune Zakona o državnom tužilaštvu. Za izmene tog zakona glasalo je 41 poslanik vlasti. U vreme glasanja u Skupštini nije bilo poslanika opozicije.

(Tanjug)

