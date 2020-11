Krivokapić:Pravo glasa odvojiti od dvojnog državljanstva

PODGORICA – Mandatar za sastav nove vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić izjavio je danas da rešenje za pitanje prava Srba sa dvojnim državljanstvom vidi u zakonu kojim bi pravo glasa bilo odvojeno od dvojnog državljanstva.

„Želim da napravimo zakon koji će biti mera onoga što predstavlja najveću teškoću, a to je ko ima pravo da glasa na izborima. Odvojio bih to pravo od dvojnog državljanstva. Čim to odvojite, vi nemate problema i mislim da će u tom smeru da idu naši zahtevi koje ćemo afirmisati kroz rad ministratsva pravde,“ rekao je Krivokapić za televiziju Nova S.

Krivokapić je ponovio da je uputio zahtev za sazivanje Skupštine Crne Gore u što kraćem vremenskom roku, a na sednici će predstaviti svoj program i kandidate za članove vlade.

„Mi smo se opredelili za drugačiji pristup, neobičan za politički sistem u kojem živimo, ali je to mera trenutka da bismo izašli iz problema“, rekao je Krivokrapić.

Podsetio je da je broj resora smanjen na 12, a da je prilikom izbora minstara kriterijum bila njihova stručnost.

“Ja nisam gledao ni po krvnim zrncima ni po pripadnosti crkvi, već ljude koji su stručni, kompetentni, koji prevashodno nisu korumpirani, jer je cilj ove vlade nulta korupcija. Oni su opozicionari po difoltu, i mogu da podnesu teret izazova pred nama”, rekao je Krivokapić.

On je odbacio kritke da su budući ministri bliski DPS-u.

“Bio sam zaprepašćen da nema partije u Crnoj Gori koja nije atakovala ovu vladu, pripisujući joj i davajući joj etikete koje nisu primerene,” rekao je Krivokapić.

Krivokapić je najavio i da nacionalne manjine neće imati ministra u novoj vladi, ali će dobiti prostor u ministrastvu pravde, u vidu odseka za manjinska i ljudska prava.

Jedan savetnik u kabinetu mandatara biće biti savetnik za nacionalne manjine.

(Tanjug)

