Makedonski parlament drugi put ratifikovao sporazum s Grčkom

Makedonski parlament danas je opet ratifikovao sporazum o imenu s Grčkom, pošto je predsednik Djordje Ivanov prvi put odbio da potpiše dokument.

Za dogovor je glasalo 69 poslanika, a uzdržan je bio poslanik vladajuće koalicije Ferid Mihić, dok sednici nisu prisustvovali poslanici opozicionog VMRO DPMNE koji taj dokument smatraju kapitulantskim.

Predsednik parlamenta Talat Džaferi je rekao da je Ivanov dužan da potpiše ukaz o proglašavanju dogovora kad ga poslanici drugi put izglasaju.

Ministar spoljnih poslova Nikola Dimitrov je odbacio kao netačne ocene predsednika Ivanova da dogovor nema ustavni osnov i da ugrožava posebnost makedonske nacije, makedonski jezik i makedonski model suživota.

„Naprotiv, posebnost makedonije nacije i jezika uopšte nisu ugroženi, već se učvršćuju i otvara se mogućnost da kad zemlja postane članica EU makedonski bude jedan od jezika Unije. Uveravam vas, da niko, ni ja, ni premijer Zoran Zaev, ne bi prihvatio ugrožavanje identiteta i nacije“, rekao je Dimitrov koji je s grčkim kolegom Nikosom Kocijasem potpisao dogovor.

On je ocenio da nepotpisivanjem dogovora, koji je ratifikovan u Sobranju, predsednik Ivanov krši Ustav Makedonije, uz obrazloženje da to radi da bi ga zaštitio. „Ustav se ne brani njegovim kršenjem, a upravo to radi Djordje Ivanov“, rekao je šef makedonske diplomatije.

Predsednik Sobranja Talat Džaferi je ranije, 29. juna, najavio mogućnost da dogovor s Grčkom, ako ga Ivanov ni drugi put ne potpiše, bude poslat u Službeni glasnik na objavljivanje bez potpisa šefa države, zajedno sa Zakonom o jezicima, koji isto nije potpisao.

Ivanov je 26. juna obavestio Sobranje da je odlučio da ne potpiše ukaz o proglašenju dogovora s Grčkom koji je parlament ratifikovao 20. juna sa 69 glasova za bez prisustva opozicione VMRO DPMNE.

Prethodno je nekoliko puta ponovio da taj dokument neće nikako potpisati „bez obzira na sve pritiske, ucene i pretnje“.

Odmah posle završetka sednice Sobranja najveća opoziciona stranka VMRO DPMNE je saopštila da je „danas, kroz nezakonitu proceduru, vlast, grubim kršenjem pravnih propisa, sama usvojila dogovor s Grčkom, koji je u svojoj suštini protivustavan i u suprotnosti s državnim i nacionalnim interesima“.

Dogovorom s Grčkom je predvidjeno da Makedonija do kraja godine pred ustavno ime doda geografsku odrednicu „severna“ i da se zove Severna Makedonija, a potvrdjen je i garantovan makedonski identitet i jezik.

Tim dokumentom, koji su 17. juna potpisali ministri spoljnih poslova Dimitrov i Kocijas, predvidja se i da gradjani u Makedoniji moraju da potvrde novo ime države pre ustavnih promena.

