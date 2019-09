Mamić: Kolinda je nesto najdivnje sto je HR mogla da dobije

SARAJEVO – Zdravko Mamić, bivši glavni čovek zagrebačkog Dinama i begunac od hrvatskog pravosuđa, kaže da će na predstojećim predsedničkim izborima u Hrvatskoj glasati za aktuelnu predsednicu Kolindu Grabar Kitarović, jer je, kako kaže, ona nešto najdivnije što je ta država mogla da dobije.

I neće samo on glasati za Grabar Kitarović, već će to, kako tvrdi, učiniti i svi članovi njegove porodice i svi oni na koje on može da utiče.

Za protivkandidata Grabar Kitarović, Miroslava Škora, kaže da je čovek kojeg voli i poštuje.

„Ali ja nisam prostitutka i nisam vrtirep. Ne razumem zašto ljudi oko nje ne nađu način, kad se špekuliše jesam li ja njoj teret ili nisam, da kažu decidirano ‘pokvarenjaci, zašto falsifikujete'“.

Zapitao je da li je zlo ako je predsednica pevala ili igrala, ili ako je Mamić ispred predsednice kleknuo, kada ona nije znala da se protiv njega vode neki postupci.

„Gde je tu problem? Istina je jedina da sam ja bio simpatizer predsednice, da sam bio pišljivi donator s 10.000 kuna. Njoj lično bih dao sve što imam da bude ponovo predsednica, kazao je Mamić u intervjuu za RTL, a nakon što je odluka o njegovom neizručenju Hrvatskoj postala pravosnažna.

Prema prvoj optužnici, Mamić je nepravosnažno osuđen na šest i po godina zatvora, ali je dan pred izricanje presude došao u Međugorje, gde se nalazi već godinu dana.

Mamić i dalje tvrdi da je nevin kaže da mu je laknulo zbog ovakve odluke, želi da mu se sudi u BiH.

Potvrdio je da je u Dinamu još uvek u ulozi savetnika i u svakodnevnoj je komunikaciji sa članovia uprave i zaposlenima, koji, kako je rekao, uvažavaju sve ono što ima da kaže.

„Radimo kao što smo nekad radili, ništa se nije promenilo“, rekao je Mamić i dodao da se ponaša kao da će doživotno ostati u BiH.

(Tanjug)