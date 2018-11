Mandić: Srbi imali posebno mesto u Velikom ratu

PODGORICA – Predsednik opozicione crnogorske stranke Nova srpska demokratija (NSD), članice koalicije Demokratski front (DF), Andrija Mandić uputio je danas čestitku građanima Crne Gore povodom 11. novembra, Dana primirja u Prvom svetskom ratu, istakavši da su Srbi imali posebno mestu u Velikom ratu.

On je, međutim, u čestiki ukazao i da taj veliki dan za čitavo čovečanstvo, nije to i za režim u Crnoj Gori, za koji on nije oslobođenje već početak srpske okupacije.

„Svim građanima Crne Gore koji su ponosni na svoje pretke i njihovu časnu i herojsku borbu, čestitam Dan primirja u Prvom svjetskom ratu i trenutak konačne kapitulacije carske Nemačke“, naveo je Mandić.

On je istakao da „među narodima koji su ostvarili ovu veličanstvenu pobedu i bacili na kolena velike svetske sile, posebno mesto zauzima srpski narod, koji je ispisivao svoju slavnu istoriju krvlju i herojstvom od Cera, Kolubare, Mojkovca, Mačkovog kamena, Topličkog ustanka, Kajmakčalana i nezadrživog proboja Solunskog fronta i oslobađanja Srbije, Crne Gore, Vojvodine, Boke i svih drugih prostora nekadašnje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca“.

Mandić je, međutim, ukazao da taj veliki dan za čitavo čovečanstvo nije i „za režim u Crnoj Gori koji oslobođenje od Austrougara proglašava okupacijom“.

„Zabranjivati proslavu u Pljevljima, zabranjivati ulazak u Crnu Goru vodećim srpskim intelektualcima i nazivati najpogrdnijim imenima učesnike veličanstvene budvanske proslave ‘Pokoljenja đela sude’, a nedugo zatim ići u Pariz na proslavu koja se održava istim povodom, može samo da uradi crnogorski režim“, rekao je Mandić.

On je ocenio da je „lažna i providna svrha boravka (predsednika) Mila Đukanovića u Parizu, kada njegova vlast na svakom koraku osporava činjenicu da je Crna Gora oslobođena od okupacije 1918. godine“.

„Da iskreno misli i oseća veličinu uspeha koji su naši preci postigli, Milo Đukanović bi organizovao veliku proslavu u samoj Crnoj Gori. Nažalost, po ponašanju njegovog režima samo se može zaključiti da oni žale za porazom carevina Austrougarske i Njemačke“, istakao je Mandić.

„Nije nikakva tajna da su od nekadašnjeg srpskog naroda iz kraljevine Crne Gore koji je imao iste poglede na prošlost i budućnost, danas formirane dve zajednice koje su postale različite u svemu. Protok vremena nas sve više udaljava jedne od drugih, o čemu veoma ubjedljivo svedoči odnos prema obilježavanju sto godina od oslobođenja u Prvom svetskom ratu“, zaključio je Mandić.

(Tanjug)