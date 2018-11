Marković: Amfilohije deli Crnu Goru umesto da je sabira

PODGORICA – Crnogorski premijer Duško Marković ponovo preti rušsenjem pravoslavne crkve na Rumiji, kraj Bara, a mitrpolita crnogorsko-primorskog Amfilohija optužje da deli Crnu Goru i Albance na podobne i nepodobne.

„Ovoga puta, dozvolili ste sebi da delite Albance na podobne i nepodobne, na one koji su dobrodošli na Rumiju i na one kojima tu nije mesto, na Albance Enver Hodže i Albance Skender-bega…Ne činite to, mitropolite“, upozorio je Marković u otvorenom pismu Amfilohiju, koje prenose crnogorski mediji.

Marković tvrdi da mitropolit na taj način udara u temelje i smisao crnogorskog suživota – kulturnog, multietničkog pa i verskog.

On upozorava mitropolta Amfilohija da to ne čini, navodeći da je na tom suživotu Crna Gora opstala i time se danas s ponosom legitimiše pred svetom.

„Ne dirajte u tu, možda i najveću crnogorsku vrednost“, ponovo upozorava Marković i tvrdi da Amfilohije već tri decenije deli Crnu Goru umesto da je sabira.

To crnogorskog mitropolita, kako kaže, plaši više nego to da li će na Rumiji ostati limeni objekat.

A Marković je i sada na tu temu poručio da će „ostati – ako mu to dozvoli zakon, neće ostati – ako za to nema utemeljenja. Nikako drukčije“.

Iako uvređen što mu se mitropolit obraća otvorenim pismom, Marković tvrdi da mu je veoma drago zbog toga jer će, kako navodi, na taj način svi koji su zainteresovani za temu mogli da se uvere koliko su argumenti ovog visokog predstavnika SPC, kako kaže, u odbrani nezakonite gradnje na Rumiji zapravo okrenuti protiv njega samog.

Uz ponovno podsećanje da je crkva na Rumiji nelegalan objekat, Marković činjenicu da Amfilohje taj objekat naziva „crkvicom“, tumači kao „sažaljivu kvalifikaciju“, te primećuje da je njegova dužnost da brine o zemaljskim, a mitropolitu o božjim zakonima u Crnoj Gori.

„U Boga se nadam (valjda ćete me tako bolje razumeti), da ćete se i Vi usprotiviti nepoštovanju zakona i državnih institucija u Crnoj Gori, pa makar takvi naumi i postupci dolazili iz Vašeg najbližeg okruženja“, kaže crnogorski premijer, te moli Amfilohija da ne naseda na netačno tumačenje zakonskih propisa „neznavenih i nerazumnih saradnika, opterećenih predrasudama raznih vrsta, a najviše neznanjem i mržnjom“.

Marković još jednom upozorava mitropolita Amfilohija da deli Crnu Goru, dok razmeru svoje zabrinutost pokazuje tako što reči „delite“ i „sabirate“ piše velikim slovima.

„Nažalost, ne samo kada je u pitanju prevazilaženje podela u pravoslavnom biću Crne Gore – jer kao što sam Vam jednom prilikom već ukazao (a to ipak nisam učinio dostupnim javnosti) – ničim ne pokazujete da Vas ta činjenica onespokojava i nagoni na razmišljanje da li kao odgovoran pastir možete nešto uraditi da pravoslavni svet u Crnoj Gori objedinite i okupite na jednom mestu“, naveo je Marković.

On je pozvao mitropolita crnogorskog da „mudrošću, strpljenjem i prtihvatanjem realnosti, zajednički doprinesemo pravoslavnoj i sveukupnoj koheziji u našoj jedinoj otadžbini“.

