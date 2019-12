Medved i Bandić različito o ćirilicnim sloganima kandidata

ZAGREB – Veliki plakati sa sloganima troje predsedničkih kandidta na ćirilici za ministra branitelja, Tomu Medveda, su nepotrebni, a za gradonačelnika Zagreba, Milana Bandića, su demokratija.

Ćirilične slogane predsedničkih kandidata osmislilo je Srpsko narodno veće (SNV) radi promocije ćirilice i srpskog jezika u okviru kampanje „Da se bolje razumijemo“, a Medved kaže da je ova akcija nepotrebna i ne doprnosi boljem razumevanju Hrvata i Srba.

„Ne bih to komentirao jer je vezano za samu kampanju. Po meni je to nepotrebno. Ne mogu da prepoznam ni jedan konkretan oblik doprinosa, ali s obzirom na to da se radi o kampanji i sadržaju kampanje, pokušaću da se uzdržim od samih komentara“, kazao je Medved novinarima uoči sednice vlade u Krapini.

SNV je u četvrtak postavio plakate s imenima troje predsedničkih kandidata koji po anketama imaju najveću podršku među biračima – Kolinde Grbar Kitarović, „Predsjednica. Jer Hrvatska zna“, Zorana Milanovića, „Normalno, predsjednik s karakterom“ i Miroslava Škore, „Sad il’ nikada“, uz logo SNV-a i slogan kampanje „Da se bolje razumijemo“.

Medved smatra da u kampanji treba biti vrlo oprezan kod istupa, u svakom pogledu.

„Kampanja je prilika gde se takmiče sami kandidati za dužnost predsednika države i ne vidim nekakvu takvog oblika postavljanja ‘džambo’ plakata sa samom kampanjom, ali voleo bih da autor, odnosno inicijator bolje pojasni što zapravo želi time da postigne“, rekao je ministar branitelja.

Medvet međutim, nije konkretno odgovorio na pitanje a lima možda ima lično negativnu predstavu o ćirilici, već je samo rekao:kratko rekavši: „Ne bih komentarisao dalje“.

S druge strane za zagrebačkog gradonačelnika Bandića, je tu reč o „demokratiji“.

„Demoratija je to, budući da je reč o ćirilici. Ko voli nek izvoli. Pa nije to problem ove zemlje, ova zemlja ima puno više problema, vapi za ljudima koji imaju širinu i toplinu“, rekao je Bandić.

(Tanjug)