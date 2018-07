Mektić: Iza ubistva Dragičevića iz Banjaluke stoji vrh RS

Ministar bezbednosti BiH Dragan Mektić izjavio je danas da iza ubistva 21-godišnjeg mladića iz Banjaluke Davida Dragičevića stoji vrh Republike Srpske.

Mektić je novinarima u Banjaluci rekao da se od javnosti kriju podaci iz istrage, uključujući i informacija da su tri osobe „pale“ na poligrafu kada su im postavljena ključna pitanja u vezi sa smrću mladića.

„Nemojte zamajavati narod i kriti istinu. Što ne objave ko je pao na poligrafu i na kojim pitanjima? Ubistvo Davida Dragičevića se namerno opstruiše i to je suština. Iza toga stoji vrh države“, istakao je ministar bezbednosti BiH.

On je postavio pitanje – zbog čega se predsedenik RS Milorad Dodik umešao u istragu o ovom slučaju i zašto je zatražio da patolog iz Beograda uradi drugu obdukciju tela mladića.

„Sve je uradjeno zbog toga da bi slučaj završio onako kako oni žele – da se ne otkrije pravi izvršilac“. ocenio je Mektić.

Ministar bezbednosti BiH je dodao da bi svoja saznanja o ovom slučaju obznanio tužilaštvu, ali da to ne želi učiniti, jer nema poverenja u tu instituciju.

Učiniće to, kako je naveo, tek kada „pokažu volju i da nisu kriminalizovani“, dodavši da vladajuće strukture za 12 godina, otkako su na vlasti u RS, nisu rešile nijedno od ubistava za koje se sumnja da imaju političku pozadinu.

Dragićević je nestao u noći 18. marta, a njegovo telo pronadjeno je 24. marta na ušću Crkvene u Vrbas, kod tvrdjave Kastel.

Policija je dva dana posle pronalaska tela saopštila da je smrt slučajna i da ne postoje elementi krivičnog dela, ali je tužilaštvo kasnije saopštilo da se radi o ubistvu.

Porodica madića tvrdi da je David Dragičević otet, mučen, udavljen i da je njegovo telo potom bačeno u Crkvenu, koja je kanalizacija, ističući da su mladića ubili pripadnici MUP RS.

Od 26. marta svako veče se održavaju mirni skupovi gradjana na kojima se traži istina i pravda za Davida Dragičevića, a u medjuvremenu je formirana Fejsbuk grupa „Pravda za Davida“ koja broji skoro 330 hiljada članova iz RS, BiH, regiona i sveta.

Komentarišući navode ministra policije RS Dragana Lukača da je Mektić „sarajevski klovn“, ministar bezbednosti BiH je kazao da to govori o Lukačevoj „kulturi i primitivizmu“.

„To mu mogu oprostiti. Ali da me proziva za ratne zločine u Prnjavoru kojih nije bilo, to mu ne mogu oprostiti“, istakao je on, dodavši da u Prnjavoru nije bilo ratnih zločina.

Mektić je rekao da je ratnih zločina bilo u Banjaluci.

„Koji je crveni kombi ojadio pojedine Banjalučane u ratu? Lukač zna ko stoji iza toga. Neka se time pozabavi“, kazao je on.

(Beta)