Mesić: Ako bi Dodik krenuo u secesiju, angažovao bih vojsku i presekao koridor u Posavini

Bivši predsednik Hrvatske Stjepan Mesić izjavio je da bi on angažovao vojsku i presekao koridor u Posavini ako bi predsednik Republike Srpske Milorad Dodik raspisao referendum o otcepljenju Republike Srpske od Bosne i Hercegovine.

Mesić je to rekao za regionalnu N1 televiziju, odgovarajući na pitanje da li bi to savetovao i sadašnjem predsedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću, ako bi došlo do takvog scenarija.

„Ako želimo celovitu BiH i ako neko želi razbiti BiH, mi bismo sa UN, EU i NATO paktom morali odgovoriti da presečemo koridor i da se ambicije jednom zauvek završe“, rekao je on.

On smatra da su na sceni i dalje oni koji „podržavaju dogovor (Franje) Tudjmana i (Slobodana) Miloševića o podeli Bosne i Hercegovine“.

Upitan da li je medju njima i hrvatski premijer Andrej Plenković, Mesić je odgovorio: „Oni se kunu u Tudjmanovu politiku“.

Na pitanje da li je i Zoran Milanović „Tudjmanovac“, on je kazao da mu se „čini da je dosta toga uradio što navodi da menja svoj politički prava“.

Govoreći o tome da li hrvatski vojnici treba da budu u sastavu EUFOR-a u BIH, Mesić je rekao da „ne zna šta bi Hrvatska time dobila“, a „Evropa ima dovoljno snage da to obavi bez Hrvatske“.

„Moramo poći od toga da je bilo mešanja Hrvatske u poslove BiH“, rekao je on.

Mesić je potvrdio da je Hrvatska učestvovala u ratu u BiH i da o tome postoje presude suda u Hagu.

(Beta)

