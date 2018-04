Mesić: Miloševićeva „velika Srbija“ – kriva za sve

Poslednji predsednik bivše SFRJ Stjepan Mesić ponovio je danas stavove o odgovornosti Slobodana Miloševića za rat, govoreći u Novom Pazaru, a na konferenciji Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejmana Ugljanina.

Mesić je kazao da je rat mogao da bude izbegnut da je Miloševićev režim odustao od promene granica.

„Njegov cilj (Slobodana Miloševića) je bio da stvori veliku Srbiju, etnički čistu, a da bi to postigao, on je morao da osvaja tuđe teritorije. Na redu je bila Hrvatska, BiH, a računao je za Crnu Goru i obe pokrajine da se podrazumeva da je to Srbija“, rekao je Mesić.

Milošević je, kaže, varao svet da se bori za Jugoslaviju, a varao je i Srbe da će živeti u jednoj državi:

„On nikada nije rekao da stvara veliku Srbiju, samo je Srbima u BiH i Hrvatskoj rekao da će svi Srbi živeti u jednoj državi. Slovenija ga nije mnogo zanimala, jer tamo nije bilo mnogo autohtonih Srba i taj rat je bio vrlo kratak, ali je zato bio krvav u Hrvatskoj, brutalan u Bosni, a na kraju se i Kosovo kupalo u krvi, i to sve zbog jedne loše politike“, kazao je on.

Njegov predlog je bio da svi konstitutivni elementi Federacije proglase samostalnost i da istog dana potpišu jedan konfederalni sporazum, na tri do pet godina, ali, kaže Mesić, to nije prihvaćeno i usledio je rat.

„Nažalost, rat je bio vrlo krvav, više od 100.000 mrtvih, a granice se nisu promenile niti jednog milimetra. Sada imamo i ratne posledice — velika mržnja i razorena privreda i sada to moramo rešiti u ovom postkonfliktnom periodu. Treba da sarađujemo, svi ratovi su završeni mirom i moramo i ovaj poslednji rat da završimo, ali na civilizovan način“, zaključuje Mesić.

Istakao je da je najbolji način da se dođe do funkcionisanja između zemalja bivše Jugoslavije — da se ubrza ulazak u EU, jer tada motiva za sukobe više neće biti.

Mesić je istakao i da je potrebno koristiti sredstva kojima EU raspolaže kako bi se poboljšao standard onih delova koji nisu imali priliku da se razvijaju, te da bi pridruživanjem balkanskih zemalja EU, i Evropa dobila novu poziciju u svetu.

„Oni koji danas ne žele brzo ujedinjenje štete i svojim državama, ali štete i Evropi kao celini. Kada dođe do evropskog ujedinjenja, rešena su dva pitanja: Evropa postaje veliki gospodarski faktor i Evropa će isključiti rat kao političko sredstvo, jer motiva za rat više neće biti“, kazao je Mesić.

(Tanjug)