Mesić: Rekao sam da će se Srbija na kraju kupati u krvi

PRAG – Poslednji predsednik SFRJ Stjepan Mesić ispričao je za Radio slobodnu Evropu da je nakon rata u Sloveniji 1991. godine, otišao tajno u Nemačku na razgovore sa šefom njene diplomatije Hansom Ditrihom Genšerom.

„Ja sam mu objasnio da će rat u Sloveniji biti kratak, da će biti krvav u Hrvatskoj, da će biti brutalan u Bosni i Hercegovini, a da će se na kraju i Srbija kupati u krvi. On je mene malo gledao, pa je na nemačkom pitao ovog mog prijatelja Božu Dimnika, jel se on to šali ili stvarno misli tako“, ističe Mesić za serijal 100 godina Jugoslavije koji organizuje RSE.

Govoreći o Titu, Mesić kaže da vlast pod Titom u Jugoslaviji nije bila totalitarna, već, kako je rekao, autoritarna.

„Danas kada se izjednačavaju svi totalitarizmi, onda se i Jugoslavija koja nije bila totalitarna ubraja u to, a to najviše koriste oni koji žele promeniti istoriju, služeći se falsifikatima. Tito je sigurno najveća politička ličnost našeg prostora“, poručio je Mesić.

Na pitanje šta misli o pokušajima dela političke i intelektualne elite u Hrvatskoj da izjednače Nezavisnu Državu Hrvatsku i Titovu Jugoslaviju, Mesić odgovara da je „NDH svakako zločinački režim od prvog dana“.

„I ti zločini se nisu razlikovali osim što su bili brutalniji od nacifašističkih. Hitlerov režim u Nemačkoj je bio industrija smrti. Ubijali su one koji su drugačiji. I kod nas se dogodio isti slučaj, dakle, progonili su one koji su drugačiji – Jevreji, Romi, Srbi i Hrvati koji su drugačije mislili“, istakao je Mesić i zaključio:

„Nezavisna Država Hrvatska je počela sa zločinima i završila sa zločinima. U Hrvatskoj je bilo preko 60 logora. Najveći logor je bio u Jasenovcu, gde su se ubijali ljude samo zato što su drugačiji. Sada imate one falsifikatore koji jednostavno ne priznaju istoriju“, zaključio je Mesić.

(Tanjug)