Milanović sa Pahorom u Sloveniji, prva poseta van zemlje

ZAGREB/LJUBLJANA – Predsednici Hrvatske i Slovenije, Zoran Milanović i Borut Pahor sastali su se danas u Otočcu ob Krki i zajednički konstatovali da žele bolje odnose uprkos „problemčićima“.

Milanovićevo prvo predsedničko putovanje van zelje je poseta Sloveniji, gde se u Otočcu ob Krki sastao sa Pahorom, a tom prilikom oni su istakli predanost izgradnji prijateljstva između dva naroda.

Arbitraža i ulazak Hrvatske u Šengen teme su važne za obe države, a Milanović i Pahor veruju da mogu biti rešeni na civilizovan način.

Pahor je u zajedničkom obraćanju medija reao da je veliko zadovoljstvo i čast za njega i Sloveniju bilo to što je bivša predsednica Kolinda Grabar-Kitarović izabrala Sloveniju za poslednju posetu inostranstvu u svom mandatu, a da mu laska i doživljava to kao izraz naklonosti i prijateljstva što je novi predsednik Zoran Milanović odlučio da negova prva poseta inostranstvu bude Sloveniji.

Pahor je istakao da se sa Milanovićem poznaje 16 godina, da između njih postoji međusobno poverenje i da, iako postoje razlike, zalažu se za gradnju dobrog susedstva i prijateljstva između dva naroda.

Kaže da se to neće dogoditi preko noći, te da su njih dvojica čvrsto odlučili da će učiniti sve da bi odnosi među državama bili odlični na nivou politike, privrede, nauke i međuljudskih odnosa, ocenivši to kao strateško pitanje.

„Pitanja se moraju rešavati na način da sva ostala područja našeg života budu što razvijeniji i dobiju što veću podršku.

Sastanak nije bio samo važan na simboličnom vec i na realnom niovu.

„Ovde pozivamo sve koji se brinu za slovenačko-hrvatske odnose da učine sve što mogu da ti odnosi budu odlični“, rekao je i dodao da će otvorenih pitanja uvek biti, ali da se mogu rešiti“.

Milanović je rekao da je tek izašao iz kampanje, pa je tonus još malo tvrd, ali da nema ništa drugačije da kaže danas nego što je govorio za vreme predizborne kampanje.

„Slovenija je sused, funkcionalna liberalna demokracija, ima puno dodirnih tačaka sa Hrvatskom. To je jedna zdrava isprepletenost i jedan odnos koji je dobar i koji može i treba da bude još bolji. On nije dobar tek tako, on je stvarno dobar“, rekao je i dodao da zbog sličnosti i dodirnih tačaka koje dve zemlje imaju mogu zajedno predstavljati svoje interese, prenela je zagrebačka N1 tv.

„Nisam slučajno došao u Sloveniju. Razgovarali smo o svim pitanjima koja su otvorena i koja nas dovode u nekakvu blagu tenziju koja s razlozima ili bez njih traje već 30 godina. Iz nekih od tih problemčića nećemo izaći preko noći, važno je da ih tretiramo kao civilizirane države“, rekao je i dodao da uz to paralelno život ide dalje.

Na pitanje o granici kaže da je to pitanje koje više spaja dve države nego ih udaljava. Misli da neće biti negativnih iznenađenja oko nove slovenačke vlade.

