Milanovića i Plenkovića očekuju dve važne odluke

ZAGREB – U naredna tri do četiri meseca pred premijerom i izabranim predsednikom, Andrejem Plenkovićem i Zoranom Milanovićem, biće dve važne odluke u kojima dele nadležnost – u Hrvatskoj vojsci i u Bezbednosno-obaveštajnoj agenciji (SOA).

Prvoga marta ističe mandat generalu Mirku Šundovu, načelniku Glavnog štaba Hrvatske vojske, kojem zakon onemogućava produženje službe na toj poziciji.

U kuloarima se spominje da su dvojica najozbiljnijih kandidata za to mesto general-pukovnik Drago Matanović, sadašnji Šundovljev zamenik, i viceadmiral Robert Hranj, direktor Glavnog štaba HV.

U ovom izboru, Milanoviću je verojatno prihvatljiviji Hranj, ali nije sasvim isključeno da se pojavi i neko treće ime, s obzirom na to da je bio premijer četiri godine i da prilično dobro poznaje situaciju unutar oružanih snaga.

Kada je reč o SOA, potpuno je izvesno da će Daniel Markić ostati na čelnoj funkciji, piše hrvatski portal Novosti.

Logično je da će Plenković zagovarati njegov ostanak, a Milanović ima dobro mišljenje o SOA i njenom radu, i ceni Markićeve profesionalne sposobnosti.

Osim toga, Markić je blizak s dvojicom ljudi do kojih je izabranom predsedniku jako stalom a to to su Ante Gotovina i Dragan Lozančić.

