Miljić: Škoro traži ovlašćenja da lupa šakom po nosu

ZAGREB – Mate Miljić, šef izborne kampanje predsedničkog kandidata Mroslava Škore, na Hrvatskom javnom servisu je izjavio da oni traže ovlašćenje za lupanje šakom po nosu onima koji to zasluže, preneo je hrvatski portal Index.

U HRT-ovoj emisiji „Otvoreno“ gostovali su sinoć šefovi kampanja tri najistaknutija predsednička kandidata, Kolinde Grabar-Kitarović, Zorana Milanovića i Škore.

Kao direktor za komunikaciju Škorinog izbornog štaba u emisiji je bio Mijić, koji je objašnjavajući da Škoro, kako se navodi, ne želi uvođenje polupredsedničkog sistema nego da želi da bude korektiv vladi.

Miljić je, kako se navodi, u svom izlaganju došao na temu lupanja šakom o sto, pa je dva puta ponovio da se zalaže za lupanje „šakom u nos onima koji to zasluže“:

„Kad je aktuelna predsednica (Kolinda Grabar Kitarović) rekla da želi da lupa šakom o sto, lupaće šakom o sto, sazvaće sednicu vlade i lupaće šakom o sto, ona je na tome dobila izbore i mi smo svi to tad podržavali, da se razumemo. To se svelo na lupanje po stočiću vašem kolegi Smrtiću, a ne predsedniku vlade. Ova ovlašćenja kkoja traži Škoro traži, taj korektiv, su zapravo mehanizam za lupanje šakom, ali ne po stolu nego po nosu onima kojima to zasluže“, rekao je Miljić.

„Lupanje šakom po nosu“, pitao je voditelj emisije, a Miljić kaže:

„Onima koji to zasluže, izdaju interese ljudi koji su ih birali. Mi danas imamo praktički ukradenu i parlamentarnu demokraciju, ljudi izabrani na jednoj platformi su prešli na drugu i bestidno podržavaju one koji su potpuno suprotna politička opcija, i direktnu demokratiju, videli smo opstrukcije referendumskih inicijativa i novi zakon o referendumu“.

(Tanjug)