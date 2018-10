Milošević: Podrška Katoličke crkve govoru mržnje u Hrvatskoj

ZAGREB – Potpredsednik Srpskog narodnog veća Boris Milošević izjavio je danas, povodom promocije knjige i filma koji relativizuju zločine u Jasenovcu i Srbe predstavljaju kao agresore na HRT-u, da se govor mržnje prema Srbima u Hrvatskoj razvija uz podršku Katoličke crkve i jednog dela hrvatske politike.

„Mi već duže vreme pratimo tu pojavu, taj snažan rast govora mržnje prema Srbima, prema njihovim organizacijama i liderima. To se razvija, nažalost, uz podršku Katoličke crkve i jednog dela hrvatske politike i od nekih marginalnih stvari dolazi do mejnstrim medija, poput HRT-a. To je za nas, Srbe u Hrvatskoj, svakako za uzbunu“, rekao je Milošević, a preneo Pink.

(Tanjug)