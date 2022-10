Miting u RS: Narod izabrao Dodika, CIK da ne pokušava da menja

BANJALUKA – Narodni miting „Otadžina zove“ održan je večeras u Banjaluci, odakle je Centralnoj izbornoj komisiji BiH (CIK) poručeno da je narod Republike Srpske izabrao Milorada Dodika za svog predsednika i da to ne pokušava da promeni.

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik je na skupu, koji su organizovali SNSD i koaliconi partneri kako bi se usprotivili pokušaju prekrajanja izborne volje naroda RS, rekao da Srpska ima snagu da se odupre „onima koji bi da menjaju njen njen način života“.

On je istakao da su on, SNSD i njihovi koalicioni partneri već 12 puta pobedili u RS.

„Nismo se umorili i pobedićemo opet. Imamo snagu da se odupremo onima koji bi menjali naš način života, to je bit onoga za šta se mi borimo“, rekao je Dodik, a prenosi Srna.

On je naglasio da u Srpskoj mogu da žive oni koji drugačiji misle, jer je „široka za sve, i nema poruka mržnje“.

„Ovo nije BiH koja mrzi Srbe“, poručio je Dodik i istakao da će biti tu za narod, dok ga on bira.

Predsednica RS i kandidat za srpskog člana Predsedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da se na izborima 2. oktobra pokazalo kakva je volja naroda, a da je onda „nelegalni CIK“ odlučio „da one koji su legalno izabrani skloni u stranu i da radi po nalogu opozicije“, dodaje RTRS.

Cvijanović je navela da je narod birao i nju i Dodika i „sve partije koje godinama rade za Republiku Srpsku“.

„Ovde smo i da poručimo nelegalnoj Centralnoj izbornoj komisiji da ako nas je ovde 50.000 onda će pred vratima CIK-a biti 100.000 zato što ste odlučili da kradete naše glasove i da prvi put brojite i prebrojavate glasove u Sarajevu jer je to tražila izdajnička opozicija. Treba da čuvamo Srpsku i ono što nam je dala, a to je pravo na život, slobodu i da budemo izabrani kako narod Srpske to hoće, a ne kako hoće oni koji sede u ambasadama“, poručila je Cvijanović.

Okupljenima se obratio i srpski režiser Emir Kusturica koji je rekao da se pokušavaju ukrasti izbori i da sve miriše na državni udar.

On je naglasio da su se okupili u Banjaluci kako bi poručili da neće dozvoliti da sa čela naroda ode Dodik.

Kusturica je rekao da su se okupili kako bi sprečili „ono što je od devedesetih godina tutnjalo Evropom i pomelo tradiciju, porodicu i sve ono što moramo da branimo da bismo opstani“.

Predsednik Socijalističke partije Petar Đokić naveo je da je narod RS na skupu „Otadžbina zove“ rekao da želi život u slobodi, da će je braniti, ali i da neće ćutati na nepravdu koja mu se čini.

Predsednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić ocenio je da je večerašnjim skupom ispisana istorija i poslata poruka da je Republika Srpska jaka, hrabra, jedinstvena i da niko neće zavaditi braću, ni onda kada različito misle.

„Neka prestanu da pokušavaju da menjaju našu volju“, poručio je Stevandić.

Predsednik NDP Dragan Čavić rekao je da je RS „istorijska pobeda celog srpskog naroda, a ne samo naroda preko Drine“, i da je ovo prilika da bude potvrđena sloboda naroda i Srpska kao demokratsko društvo.

Na skupu je pročitan i „Narodni proglas“ Velike skupštine naroda RS, koji je upućen iz Banjaluke, a u kojem se poručuje da neće dozvoliti antidejtonsku i antiustavnu BiH, niti BiH koja je samo po volji bošnjačkog naroda.

Učesnici skupa su se okupili u parku „Mladen Stojanović“ odakle su prošetali do Trga Krajine, gde su se obratili predstavnici SNSD i koalicionih partnera.

Centralna izborna komisija BiH utvrdila je 22. oktobra rezultate opštih izbora u BiH za sve nivoe, osim za predsednika i potpredsednike Republike Srpske.

Iz CIK-a BiH je saopšteno da će rezultati izbora za predsednika i potpredsednike Republike Srpske biti utvrđeni kada se steknu uslovi i napominje da Glavni centar za brojanje glasova nije okončao aktivnosti po naredbi CIK-a BiH od 10. oktobra.

(Tanjug)

