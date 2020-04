MKD: Od sutra tri sata kraći policijski čas – od 19h do 5h

SKOPLJE – Premijer Severne Makedonije Oliver Spasovski saopštio je da će od sutra u toj zemlji policijski čas biti smanjen za tri sata.

Od ponedeljak do petak građani Severne Makedonije će moća da se slobodno kreću od pet sati ujutru do 19 časova uveče, dok će građanima preko 67 godina biti omogučeno kretanje svakog dana od pet ujutru do 12 časova.

(Tanjug)