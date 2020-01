Napad na novinarku SD zbog snimanja kuće Kujundzića

SPLIT – Novinarka splitske Slobodne Dalmacije, Andreja Topić, napadnuta je kod Imotskog dok je snimala tamošnju kuću ministra zdravstva Milana Kujundžića.

Na intervenciju njenog urednika na lice mesta je došla policija koja je uhapsila četvoricu, o čemu je jutros izdato i saopštenje.

Reč je o ministru koji se, prema pisanju hrvatskih medija, proteklih dana našao u centru skandala sa njegovom imovinskom karticom, zbog kupovine nove kuće u zagrebačkom Maksimiru i porodične kuće u Markuševcu, u kojoj živi sa suprugom, za koju tvrdi da vredi samo 900.000 kuna iako je, kažu, njena vrednost dvostruko veća.

O svemu u vezi tog napada Topić piše u današnjem izdanju Slobodne Dalmacije, gde kaže da dok je s puta snimala kuću, prišao joj je muškarac, a reč je o, kako kaže, ministrovom bliskom rođaku kojeg poznaje od ranije.

„‘Ne’š ode snimat! Ko ti je da dozvolu, odakle ti nalog, ova je cesta od ministra, makni auto odavde! Miči se! Miči se’, urlao je, nasrtao i unosio mi se u lice“, prepričava novinarka i dodaje da je to bio tek početak.

Potom su, ističe, došli i ostlali, njih četiri, pet, koji su je okružili uz viku i galamu da se makne sa s puta koji, kako su rekli, pripada ministru.

Pošto je procenila da ne može da pobegne, sela je u auto i zalupila vrata, dok ju je opkolila grupa muškaraca, koji su se predstavili kao ministrovi radnici.

„Jedan je seo na gepek, onaj prvi, kojeg se sećam iz reportaže, i pamtim da se preziva Kujundžić, stao je ispred haube. Treći je navukao kapuljaču i snimao me mobilnim, on je držao suvozačka vrata da ne mogu ni sa te strane da izađem. Četvrti je stao do mojih vrata i skidao protezu da mi je pokaže kroz staklo. Vikali su, drali se, urlali, ljuljali automobil naslanjajući se na njega…“, napisala je Topićeva.

Idok je ona tako sedela u automobilu u nemogućnosti da pobegne, napadači su sa nekim razgovarali telefonom, tvrdeći da zovu ministra.

Na njeno pitanje šta hoće od nje, rekli su joj, piše, da će o tome odlučiti „gazda“.

U međuvremenu ona je nekako uspela da pozove urednika, koji je slučaj prijavio policiji.

Kada je policija došla napadači su sve što im je ispričala negirali i tvrdili da su je samo pitali treba li joj pomoći.

U policijskom saopštenju stoji da će nad privvedenima biti sproveden istražni postuak i da će protiv njih biti podnet krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično delo protivpravnog oduzimanja slobode i oštećenja tuđe stvari.

(Tanjug)