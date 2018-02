Napadač na ambasadu rođen u Kraljevu, odlikovan 1999. godine u VJ

Policija sumnja da je Dalibor Jauković, star 43 godine, muškarac koji je sinoć bacio bombu u dvorište američke ambasade, a potom poginuo u drugoj eksploziji.

Kako prenose podgoričke Vijesti, Jauković je živeo u Podgorici, a rođen je u Kraljevu. Na njegovom Fejsbuk profilu vidi se da je nagrađen medaljom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti Savezne republike Jugoslavije 1999. godine.

On je na profilu i objavio i povelju o odlikovanju sa potpisom Slobodana Miloševića iz 1999. Nagrađen za „izuzetno zalaganje u obavljanju dužnosti i izvršavanju zadataka u odbrani i bezbednosti otadžbine“.

VIDEO: An unknown attacker blows himself up after throwing a suspected grenade into the US embassy compound in Podgorica, the capital of Montenegro pic.twitter.com/7EDbNhSHd9

— AFP news agency (@AFP) February 22, 2018