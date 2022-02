Nebojša Medojević: Haotično stanje u Crnoj Gori, demonstracije ako dođe do izdaje

„Ako bude došlo do ovakve izdaje, jedino što nam stoji na raspolaganju jesu organizacije protesta, demonstracije, i sve one legitimne metode borbe kako u parlamentu tako i na ulici“, rekao je Medojević za TV Prva.

Prema njegovim rečima, ako se formira manjinska Vlada glasovima DPS-a, „to će sigurno izazvati ozbiljnu detsabilizaciju u Crnoj Gori jer je došlo do prekrajanja izborne volje građana, do izdaje, do političkog inženjeringa“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.