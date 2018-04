Nemačka štampa o Albaniji: Kanabis, oružje, mafija — i pregovori sa EU

Dok Brisel smatra da je otvaranje pristupnih pregovora Albanije i Evropske unije dobar put, nemačka štampa je prema toj ideji uglavnom vrlo skeptična. Između ostalog, zbog organizovanog kriminala, prenose mediji u regionu..

Dnevnik „Velt“ povodom posete albanskog premijera Edija Rame Berlinu piše:

„Rama, nominalno socijalista, koji je na vlasti od 2013, a prošle godine je na izborima osvojio apsolutnu većinu, zaista ima čime da se podiči. Privreda beleži rast, Tirana dobija blještave nove fasade, u toku je hitna reforma pravosuđa koju traži EU. Prošle nedelje je Evropska komisija preporučila da sa Albanijom počnu pretpristupni pregovori.

Ima i ljudi koji su skeptični kada se postavi pitanje da li bi Albanija uskoro trebalo da postane punopravna članica Evropske unije, a ima ih zbog priča kao što je ova: u oktobru prošle godine državno tužilaštvo u Tirani je podnelo zahtev da se ukine imunitet bivšem ministru unutrašnjih poslova Saimiru Tahiriju.“

Tahirijevo ime se čulo nekoliko puta u telefonskim razgovorima između albanskih i italijanskih trgovaca drogom koje je prisluškivala policija. Tu su se mogle čuti rečenice kao što je: ’Moram Saimiru da dam još 30.000 evra‘, i slično.

Jedan od osumnjičenih kriminalaca je i Moisi Habilaj. On je bio deo kriminalne bande koja je proteklih godina prošvercovala više od 3,5 miliona tona kanabisa kao i oružje. On je jedan od trojice braće koji su zbog svojih ’poslova‘ poznati kao i braća Dalton, a inače su i dalji rođaci bivšeg ministra unutrašnjih poslova Tahirija.“

Dnevnik dalje navodi da su braća Habilaj prelazila grčko-albansku granicu „audijem A8“ koji je bio prijavljen na pomenutog ministra.

„Kada su postale glasne optužbe da ministar stavlja svoj automobil na raspolaganje trgovcima drogom, jer se granična policija ne usuđuje da pretresa privatno vozilo ministra, Tahiri je tvrdio da nema nikakve odnose sa braćom Habilaj, kao i da je prodao automobil kada je postao ministar, ali da se više ne seća kome.

To je jedan od onih slučajeva koji kvare imidž Albanije u ostatku Evrope. Sumnja da se privreda u državi nalazi u rukama organizovanog kriminala čiji pipci sežu do samog vrha Vlade do danas nije potpuno uklonjena.

U Albaniji čovek mora da sklopi mozaik od mnogih delova koji izgledaju kao da ne idu zajedno. U blještavim soliterima koji nastaju u centru grada luksuzni stanovi se nude za cene koje se plaćaju u zapadnoevropskim metropolama. Kako to funkcioniše kada znamo da prosečna plata iznosi 330 evra mesečno — prava je zagonetka.“

„A kada pozovete nekog ko je izgradio zgradu i izrazite interesovanje, reći će vam: ’Svi stanovi su već prodati‘, objašnjava albanski politikolog Ilir Kalemaj. „Odakle novac? To niko ne može pouzdano da objasni, ali verovatno je da najvećim delom potiče od kriminalnih aktivnosti“, dodaje taj stručnjak.

„Ako stvar pozitivno formulišemo, možemo reći da je Albanija jedno vrlo dinamično prelazno društvo“, piše Velt.

„Albanski premijer Edi Rama je svoju posetu Angeli Merkel uporedio sa audijencijom kod pape“, piše „Merkiše algemajne cajtung“ i dodaje:

„Trenutno se u Evropskoj uniji diskutuje treba li da počnu pretpristupni pregovori sa Albanijom — Evropska komisija to preporučuje, baš kao i predsednik Saveta EU Donald Tusk, ali među članicama Evropske unije postoji velika skepsa prema Albaniji.“

A minhenski dnevnik „Zidojče cajtung“ prenosi zanimljive reči albanskog premijera: „Kada bi u Nemačkoj samo kancelarka odlučivala, ne bi bilo mnogo problema“, rekao je misleći na otvaranje pretpristupnih pregovora, ali je pri tome dodao: „U Bundestagu ima poslanika koji moraju biti ubeđeni na osnovu činjenica i rezultata“.

List je naveo i Ramine reči da, ako Albaniji ne bude ponuđena konkretna perspektiva pristupa, može da dođe do novih talasa emigracije iz te zemlje, pri čemu je zaključio da je „Albanija najproevropskija zemlja Evrope“.