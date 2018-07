Neustavni trik Zaeva: Jedan referendum – tri pitanja

Referendum u Makedoniji će ipak biti održan na jesen, ako je suditi po izjavi premijera Zorana Zaeva, uprkos tome što se opoziciona VMRO-DPMNE protivi tome da referendumsko pitanje glasi „Da li ste za članstvo u EU i NATO, uz prihvatanje Sporazuma Republike Makedonije i Republike Grčke?“.

Predsednik najuticajnije opozicione partije Hristijan Mickoski, nakon sastanka lidera vodećih makedonskih stranaka, izjavio je da je stav njegove partije bio da referendumsko pitanje mora da bude jednoznačno, kako to predviđa zakon, odnosno da treba da se odnosi samo na dogovor sa Grčkom.

Analitičar iz Skoplja Aleksandar Mitevski za Sputnjik kaže da ovako formulisano pitanje zaista nije po zakonu i to iz više razloga.

„Opozicija je u pravu, jer se u referendumskom pitanju pominju EU, NATO i sporazum sa Grčkom. Mi u ovako formulisanom pitanju imamo praktično tri pitanja i tri referenduma. Pitanje vezano za NATO je pitanje članstva države u međunarodnom vojnom savezu, a da bi država stupila u vojni savez, građani treba o tome da se izjasne apsolutnom većinom. Tačnije, na referendum o stupanju u vojni savez treba da izađe najmanje 50 odsto građana plus jedan i da se većina od tog broja pozitivno izjasni. To je uslov za stupanje u NATO, ili bilo koji drugi vojni savez ili međunarodnu organizaciju poput Evropske unije“, objašnjava Mitevski.

On napominje da je takođe sporno to što je premijer Zaev rekao da će referendum o imenu Makedonije biti konsultativni, odnosno neće biti obavezujući za Vladu ili stranke.

„Ne može pitanje od suštinskog značaja za jednu državu da bude konsultativno. Jasno je da je referendum o članstvu u NATO ili EU obavezujući, a ovde imamo situaciju da referendum o sporazumu sa Grčkom, odnosno promeni imena zemlje, to neće biti. To je u suprotnosti sa Ustavom“, kategoričan je naš sagovornik.

Kako kaže, opozicija može da traži od Ustavnog suda da razmotri ustavnost takvog predloga Vlade i Skupštine, kao i ustavnost rezultata takvog referenduma.

„Međutim, znamo kakva je ovde situacija i kakav je sudski sistem. Sudije Ustavnog suda su politički imenovani ljudi, pa ne verujem da će doći do anuliranja tog referenduma, iako ima zakonskog osnova da taj referendum i to pitanje padnu. Možda će do toga doći kada se promeni vlast i kada se stvore neki normalni uslovi u državi“, poručuje Mitevski.

Naš sagovornik ocenjuje da su izjave premijera Zaeva da Hristijan Mickoski „laže da želi da Makedonija postane članica EU i NATO-a“ smešne i sramotne, jer je VMRO-DPMNE prva stranka u Makedoniji koja je u svoj statut unela aspiracije ka članstvu u EU i NATO-u.

„Čitava politika VMRO-DPMNE se zasniva na tome da Makedonija bude članica EU i NATO-a, pa se takve izjave nekoga ko bi trebalo da bude državnik svode na čaršijska ogovaranja. Mickoski je pobornik toga da Makedonija postane članica NATO-a, ali je pre svega legalista i traži da se poštuju zakon i Ustav, kako bi odluka građana o eventualnom članstvu u Alijansi bila legitimna“, zaključuje Mitevski za Sputnjik.

(Sputnjik)