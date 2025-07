Nezapamćeno nevreme u komšiluku, broje se mrtvi: Sve je uništeno, voda nosi kuće – da li stiže u Srbiju?

Nakon toplotnih talasa i oluja, devastirajuće poplave pogodile delove Rumunije prema Moldaviji. Poplave su napravile potpuni haos, a čak tri osobe su izgubile život u bujici.

Nakon nekoliko vrelih dana, oluje su udarile razornom silinom komšiluku. Kako prenose lokalni mediji, u Bukovini je muškarac poginuo nakon što ga je zdrobilo drvo tokom trke u planinskom vrhu.

Spasilačke službe vode borbu s vremenom kako bi evakuisale ljude iz pogođenih područja. U Sučeavi i Neamtu, stotine meštana i turista su evakuisani, neki čak i helikopterima. Snimci s terena su katastrofalni – kuće i vile bukvalno su iščupane iz zemlje i odneo ih je nabujali tok reke Bistrice, koja je dostigla nivo protoka.

Pedesetogodišnji sportista iz Bukurešta bio je s grupom prijatelja na trci dugoj 88 kilometara kroz Bukovinu. Oluja, za koju je bio izdat narandžasti meteoalarm, uhvatila ga je u oblasti masiva Đumalau, kada mu je ostalo još oko 20 kilometara do cilja. Olujni vetar je oborio ogromno drvo koje je palo na trkača.

– Bio sam kilometar-dva ispred njega. Trčao je sa još troje trkača. Odjednom je nevreme stiglo, vetar je počeo strašno da duva. Brutalno, jedva smo se držali na nogama – ispričao je Atila, jedan od učesnika u trci.

Spasiocima je bilo potrebno skoro dva sata da dođu do muškarca na koga je palo ogromno drvo. Misija je bila izuzetno teška jer je čitava staza dužine nekoliko desetina kilometara bila blokirana oborenim drvećem zbog izuzetno jakog vetra. Kada su stigli, više nisu mogli da mu spasu život.

Priroda nije imala milosti ni u Sučavi. Stotine ljudi evakuisali su vatrogasci pred nadolazećim bujicama.

– Imam 69 godina, doživeo sam još dve ovakve poplave, ali nikad ovako. Voda je nabujala, da je još dva centimetra nadošla, ušla bi i u kuću. Voda do struka, preko jednog metra, metar i nešto…- rekao je meštanin Nekolaj Tanasa.

– Kuće su nam stradale. Putevi su uništeni… Voda je svuda, svuda… toliko vode nisam video. Imam dosta godina, ali ovakvu količinu nikada – izjavio je Gavrilo Nikuleasa, zamenik predsednika opštine Slatina.

Jedna osoba pronađena je mrtva u ponedeljak ujutru u koritu potoka u okrugu Sučava, čiji je vodostaj porastao zbog poplava. ISU Sučava je saopštio da su tokom nadzora područja pogođenih poplavama, spasioci pronašli telo osobe u koritu potoka Neagra.

– Vodostaj je izuzetno visok, a ekipe će intervenisati kako bi prišle žrtvi i izvršile evakuaciju – saopštili su vatrogasci.

U okrugu Sučava je od nedeljnog popodneva do ponedeljka ujutru izdato šest hidroloških i meteoroloških crvenih upozorenja i dva narandžasta.

BREAKING

This evening in Suceava County, Romania, torrential rain triggered flash floods, hitting hard in Broșteni, Holdița, Găinești, and Doroteia, with severe flooding and storm damage reported across the region

Heavy floods in Kielce, Poland pic.twitter.com/OctMcOD28p

— Lee Golden (@LeeGolden6) July 27, 2025