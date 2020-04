Odbor Evropskog parlamenta za jače angažovanje EU na Zapadnom Balkanu

Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je danas izveštaj o Zapadnom Balkanu u kojem se zalaže za jače angažovanje Evropske unije u zemljama Zapadnog Balkana, za nastavak finansiranja država kandidata i potvrdu da je cilj pristupnog procesa njihovo punopravno članstvo u EU.

Evropska unija mora da osigura da njena metodologija proširenja podržava reforme i da podržava da je punopravno članstvo konačni cilj zemalja u procesu pristupanja, zaključili su poslanici na sastanku Spoljnopolitičkog odbora EP (AFET) u danas usvojenim preporukama o Zapadnom Balkanu, navodi se u saopštenju.

Preporučeno je da se EU više angažuje u zemljama Zapadnog Balkana, da pomogne u suprostavljanju korupciji i promovisanju regionalne saradnje, da pruži odgovarajuće pretpristupno finansiranje od kojeg će koristi imati gradjani zemalja Zapadnog Balkana.

Navodi se da je u političkom, bezbednosnom i ekonomskom interesu same EU doneta odluka da se otvore pristupnii pregovori sa Albanijom i Severnom Makedonijom.

Poslanici su pozvali EU da što pre odobri viznu liberalizaciju Kosovu.

Pozvali su EU i da se predstavnici država Zapadnog Balkana, pre pristupanja svojih zemalja EU, pridruže evropskim inicijativama, kao što su sektorske politike i programi, uključujući Konferenciju o budućnosti Evrope.

Ukazuje se da EU treba da osigura da reforme na Zapadnom Balkanu budu usmerene na izgradnju državnog kapaciteta, sprovodjenje sudskih odluka, reformu pravosudja i suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala.

EU treba sve više da se angažuje u rešavanju nerešenih bilateralnih pitanja u regionu, u promovisanju dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, pie u tom dokumentu.

Poslanici se protive bilo kakvim smanjenjima pretpristupnih fondova EU koji bi mogli da uspore zatražene reforme potrebne za pristupanje Uniji.

EU treba, po oceni poslanika, da stavi kao prioritet projekte od kojih imaju koristi narodi zemalja Zapadnog Balkana i da osigura da pretpristupno finansiranje bude dodeljeno na transparentan, proporcionalan i nediskriminatoran način, na osnovu indikatora o performansi kojim se meri napredak zemalja primalaca u sprovodjenju reformi.

„Ovaj izveštaj je jasan znak podrške Evropskog parlamenta stremljenjima i naporima zemalja Zapadnog Balkana da postanu članice EU kada se ispune svi kriterijumi“, navode se reči izvestioca EP Tonina Picule.

To je takodje, rekao je on, „jasan znak da mi podržavamo produženje procesa proširenja uopšte pošto je to bila jedna od najuspešnijih politika EU. Politika proširenja je takodje preduslov da se promoviše prisusustvo EU i njen strateški interes na Zapadnom Balkanu, na šta treba gledati kao nešto što je u našem zajedničkom interesu“, navode se reči izvestioca.

