Odlagalište nuklearnog otpada ugroziće 230.000 ljudi

SARAJEVO – Ako Hrvatska napravi odlagalište nuklearnog otpada na granici s BiH biće ugroženo 230 hiljada ljudi, pokazuju prve procene ekološkioh stručnjaka.

Hrvatska već dve godine zvanično planira izgradnju odlagališta nuklearnog otpada na granici s BiH, a hrvatski mediji pišu da je odluka o tome definitivno doneta, što bi, kako prenosi Klix.ba, potencijalno moglo da ugrozi 230 hiljada ljudi u BiH i Hrvatskoj.

Veliki broj naselja i gradova u severnom i severozapadnom delu BiH biće direktno ugrožen, a posebno Bosanski Novi i prijedorska regija.

Prve procene ekoloških stručnjaka pokazuju da bi odlagalište nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, koja pripada opštini Dvor u Hrvatskoj, bi zagadilo reku Unu, a to bi značilo i nečistu vodu za piće.

Veliku štetu imali bi, takođe, i poljoprivrednici.

Reka Una je, inače, proglašena prirodnim dobrom i parkom prirode, a tu je i nacionalni park Una.

Hrvatska do 2023. godine mora da reši pitanje odlaganja nuklearnog otpada iz elektrane Krško, a iako Slovenija predlaže da to bude lokacija Vrbina, Hrvatska ne pristaje na to.

Lokacija na kojoj Hrvatska planira odlagalište nuklearnog otpada je svega 800 metara od reke Une, a kilometar od vodozahvata za Bosanski Novi. Iz tog vodozahvata vodu pije više od 15 hiljada građana.

Odlagalište koje planira Hrvatska je jedno od gorućih nerešenih pitanja u odnosima BiH i Hrvatske o kojem u protekle dve godine nije postignut nikakav napredak u pregovorima.

