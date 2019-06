Oglasio se Srbin pretučen na Braču

Jedan od dvojice pretučenih Srba u Supetru na Braču ispričao je da mu je ovo četvrta letnja sezona na hrvatskom delu Jadrana, a druga na tom ostrvu, i da dosad nikada nije imao problema, a sada ga, kaže, i jeste i nije strah jer se oseća kao da mu na čelu piše ko je.

On je novinaru hrvatskog portala „Srbi“, koji ga je zategao na povratku iz Splita gde je po drugi put bio na policijskom prepoznavanju, rekao da je teško bilo koga sada prepoznati, jer su svi napadači bili zamaskirani.

„Teško je bilo koga sad prepoznati jer su oni svi bili zamaskirani kada su nas napali. Jedini koji nije bio zamaskiran je onaj koji je udario vatrogasca, i on je uhapšen. Koliko sam mogao da primetim, bili su svi mojih godina ili mlađi, mršavi i kratko ošišani“, ispričao je on.

Njega su, kazao je, napadači udarili bocom u glavu i zadali mu više udaraca po telu.

Inače, on je iz Vukovara, srpske je nacionalnosti, rođen je 1997.

Ispričao je da je tokom dve sezone koje proveo na Hvaru i dve na Braču nije imao neprijatnosti zbog toga što je Srbin i što govori ekavicom.

S navijačkim svetom, ističe, nema nikakve veze.

Smatra da je sa svima bio u korektnim odnosima.

Nekoliko dana nakon napada kaže da se oseća neugodno.

„Moj identitet nije izašao u javnost, ali ovo je jako malo mesto i brzo se pročulo ko je napadnut. Svi živi sada znaju ko smo mi i malo je neprijatno prolaziti gradom jer sada imam osećaj da mi na čelu piše ko sam i šta sam. Malo je to neprijatna situacija iako je sve do prošlog vikenda bilo super“, ispričao je pretučeni mladić.

A na pitanje da li ga je sada strah za bezbednost, odgovara neodređeno.

„I jeste me i nije strah. Daleko sam od kuće, na ostrvu na kom su u smeni dva policajca i jedna patrola. Interventnoj policiji treba puno vremena da dođe. Svi sad znaju da sam ja taj. Nije mi čudno što se sve to desilo. Iz Vukovara sam i u sličnoj sredini sam odrastao, sa sličnim međunacionalnim problemima. Ovde smo došli da zaradimo za sebe jer kod kuće nema posla i nadam se da ću ostati da radim svoj posao, zbog čega sam i došao“, ističe on.

Pored svega toga, on kaže da na Supetru ima puno dobrih ljudi, što domaćih, što sezonaca, koji su ga podržali i ohrabrili.

„Dolazili su nam konobari iz drugih restorana, a i domaći momci i njihovi prijatelji i govorili nam da se ne sekiramo. Čak i ljudi s kojima se ranije nisam ni pozdravljao dolaze da me pitaju kako sam i je li sve u redu. Ovde ima puno normalnih ljudi“, ispričao je mladić i dodaje da će sigurno ostati ovu sezonu na Supetru zbog šefa i ekipe s kojom radi, za koje ima samo reči hvale.

(Sputnjik)