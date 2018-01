Pahor u Briselu: Slovenačko-granični spor utiče i na region

Slovenački predsednik Borut Pahor izjavio je danas u Briselu da ne može da zamisli da bi iko mogao koristiti silu ni za ni protiv sprovodjenja arbitražne presude o granici Hrvatske i Slovenije.

Pahor je tokom posete sedištu EU gde traži podršku za sprovodjenje arbitražne odluke o granici koju Hrvatska ne priznaje danas razgovarao s generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom, prenosi Hina.

Na pitanje da li su razgovarali o hrvatsko-slovenačkom sporu, obojica su odgovorili odrično.

„Nisam hteo da razgovaram o tome. To nije pitanje za NATO. Ne mogu zamisliti da bi iko, bilo koja zemlja koristila silu za sprovodjenje odluke arbitražnog suda, niti da bi neto koristio silu protiv sprovodjenja arbitražne odluke“, rekao je Pahor na zajedničkoj konferenciji za novinare.

„To nije pitanje za NATO. Nije na meni da ulazim u sadržaj toga pitanja“, rekao je Stoltenberg.

Pahor je rekao da to pitanja ima odjeka u regionu s obzirom da on i hrvatska predsednica Kolinda Grabar-Kitarović predsedavaju Procesom Brdo-Brioni.

„U slučaju da se Hrvatska i Slovenija ne mogu dogovoriti oko sprovodjenja arbitražne odluke, to bi imalo loše implikacije za moralni i politički autoritet našeg liderstva u toj važnoj inicijativi“, rekao je Pahor, dodajući da se nada da će EU nešto preduzeti kako bi se olakšalo sprovodjenje arbitražne presude.

Pahor je u ponedeljak razgovarao s predsednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom i predsednikom Komisije Žan-Klodom Junkerom od kojih je tražio da se uključe u rešavanje graničnog spora Hrvatske i Slovenije na temelju arbitražne presude, koju Hrvatska ne priznaje.

Junker je rekao da Komisija ostaje spremna da posreduje izmedju dve zemlje, ako to one žele. Rekao je da to nije samo „bilateralno pitanje, nego da utiče na celu EU zbog toga što može imati posledice na dalje proširenje na zemlje Zapadnog Balkana.

(Beta)