Papa smenio hrvatskog kardinala?

Papa Franja smenjuje kardinala Josipa Bozanića, a novi zagrebački nadbiskup biće Dražen Kutleša, piše danas hrvatski nedeljnik Globus.

Vodeći politički nedeljnik u Hrvatskoj piše da je Vatikan, prema svemu sudeći, već razrešio kardinala Josipa Bozanića s dužnosti zagrebačkog nadbiskupa. „Objaviće to kad im bude odgovaralo, ali svakako do kraja godine. Pokrenut je ’proces odlaska‘ koji može završiti i Bozanićevim penzionisanjem, jer ’kardinali se ne smenjuje‘“, piše glavni urednik tog nedeljnika Zravko Milanović.

Najverovatniji naslednik Bozanića, dodaje, biće porečki i pulski biskup Dražen Kutleša.

Potvrdu da se zaista nešto događa na relaciji Vatikana i Kaptola dalo je i nekoliko istaknutih sveštenika koji dobro poznaju i vatikanske prilike.

Kažu da sve to još nije gotovo, ali o najavi promena u Zagrebu već se naveliko govori. „Ima samo jedan problem, a to je da kada se unapred neko ’proglasi biskupom‘, vatikanski vrh reaguje tako da ga ne imenuje. A kada bi se to u ovom slučaju dogodilo biskupu Kutleši koji bi trebalo da postane zagrebački nadbiskup, bila bi to neverovatna šteta za Crkvu. Jer, reč je o izuzetnom čoveku, koji se samo može poželeti“, rekao je za nedeljnik neimenovani visoki izvor s Kaptola.

Porečkog biskupa Kutlešu i svi ostali hvale i podsećaju da je bio najmlađi hrvatski biskup kada je postavljen.

Zdravko Milinović u svojoj kolumni piše da nije slučajno izbor pao na njega. Studirao je u Rimu s današnjim dubrovačkim biskupom Matom Uzinićem i godinama je bio važna karika u vatikanskoj hijerarhiji.

„Poslat je da reši ’slučaj Dajla‘, vrlo osetljiv finansijski problem između Kaptola i Vatikana. A nakon svega imenovan je na čelo Komisije HBK za odnose s državom. Budući da je bilo uobičajeno da taj politički izuzetno važan posao vodi prvi čovek Crkve u Hrvata, dakle zagrebački nadbiskup, a ne neki ’provincijski biskup‘, već tada je bilo sasvim jasno da Bozanić odlazi, a Kutleša dolazi.“

Dalje se navodi da nije tajna da papa Franjo nije bio zadovoljan načinom na koji se vodi Crkva u Hrvatskoj, pre svega zbog konzervativnih biskupa koji su svojim desničarenjem, a nažalost i podilaženjem poraženim ideologijama, često kompromitovali Crkvu.

Penzionisanjem nekih starih biskupa otvorila se mogućnost da Papa imenuje one koji su bili suprotnost staroj generaciji.

„Bozanićevo vreme je prošlo i promena na čelu Crkve u Hrvata bila je samo pitanje vremena. Odnos između liberalne politike koju provodi papa Franjo i konzervativne većine u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji gotovo nije postojao“, kaže Milanović.

Nije nepoznanica ni da je kardinal Bozanić uporno želeo da preuzme neku važnu funkciju unutar Vatikana, a spominjala su se i čelna mesta nekih kongregacija.

To se, međutim, nije dogodilo, a afera oko Dajle očito je Bozaniću zatvorila vrata Vatikana.

Novo vreme koje je promoviše papa Franja nezaustavljivo kuca na vrata i hrvatske crkve, bez obzira na to što neki biskupi baš nisu oduševljeni potezima pape. „Treba pričekati i videti, ali nikada s Vatikanom ne treba licitirati imenima. Iznenađenja su uvek moguća i kada se čini da je sve rešeno“, rekao je sagovornik nedeljnika s Kaptola.

