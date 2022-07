Par stotina gradjana i dalje ispred zgrade OHR-a u Sarajevu, najavili da će tu ostati celu noć

U 21 čas isteklo je vreme dozvoljeno za protestni skup ispred zgrade OHR-a u Sarajevu, ali je par stotina gradjana odbilo da ide, ističući da će tu ostati celu noć.

Gradjani skandiraju „napolje, napolje“, zahtevajući od Visokog predstavnika u BiH da im se obrati.

Par hiljada ljudi učestvovalo je u večerašnjem protestnom skupu ispred zgrade OHR-a, povodom najave da će Visoki predstavnik u BiH nametnuti izmene izbornog Zakona BiH i odredjene ustavne promene u Federaciji, kojima bi se sprečile dalje blokade u formiranju organa vlasti i funkcionisanju institucija tog bh. entiteta.

Opozicione stranke, SDP, Naša stranka i Narod i pravda, optužili su večeras Stranku demokratske akcije (SDA) da je protest ispred OHR-a pokušala da pretvori u svoj predizborni skup.

„Kao što redovno na mišiće i zloupotrebama kidnapuju volju gradjana na izborima, SDA je isto pokušala učiniti i sa protestima gradjana“, saopštile su večeras te tri stranke.

Sarajevski mediji su ranije najavili da bi Šmit odluku o izmenama Izbornog zakona i odredjenim promenama Ustava Federacije BiH trebalo da nametne sutra, 26. jula.

Lider SDA Bakir Izetbegović izjavio je da je danas telefonom razgovarao sa Šmitom i da je s njim postigao dogovor da „neće doneti odluku bez konsultacija sa političkim strankama i parlamentom FBiH“.

„Prvo nisam mogao verovati da će zaista biti spremnosti da uradi takve stvari. Uputio sam tada poruku da je moja preporuka da se u to ne upušta, jer je to političko minsko polje koje može naštetiti Federaciji ako to uradi“, kazao je Izetbegović.

Lider HDZ BiH Dragan Čović, s druge strane, pozdravio je najavljenu Šmitovu odluku, ocenivši da je to „prilika da se minimalno ispravi greška prema Hrvatima u BiH“.

Najavljena Šmitova odluka ni u jednom delu ne odnosi se na Republiku Srpsku.

(Beta)

