Pavićević: Očekujem težak poraz DPS-a na izborima u Nikšiću

BEOGRAD – Vladimir Pavićević, direktor podgoričkog Društva za istraživanje politike i političke teorije, kaže da su predstojeći nikšićki izbori 14. marta veoma važni i da prevazilaze značaj samo lokalnih izbora jer su, kako ističe, u pitanju prvi izbori nakon parlamentarnih avgusta 2020. na kojima je „razvlašćena“ Demokratska partija socijalista crnogorskog predsednika Mila Đukanovića.

„I prirodno je da su važni“, kaže za Tanjug Pavićević i dodaje da predstavnici svih političkih opcija posmatraju upravo Nikšić kao priliku da pokažu da su baš ovo međuvreme od avgusta iskoristili da osnaže i ojačaju.

On i očekuje, kako kaže, „težak“ poraz DPS-a u Nikšiću uz ocenu da je stanje te partije posledica poraza na parlamentarnim izborima, ali i izostanka reformi na nedavno održanom vanrednom kongresu.

„Ono što je sigurno jeste da je u Nikšiću, prema relevantnim istraživanjima, koja su veoma ozbiljna i u koja sam imao uvid, u ovom momentu ubedljivi favorit koalicija ‘Za budućnost Nikšića’, okupljena oko članica Demokratskog fronta. Ona, po mojim saznanjima, može da računa na više glasova nego što to može lista oko Demokratske partije socijalista. To je veoma zanimljiv podatak i to bi bilo prvi put, od obnove višestranačja u Crnoj Gori, da u Nikšiću neka izborna lista ima pojedinačno više glasova nego DPS“, objašnjava Pavićević.

Prema njegovom mišljenju, za očekivati je dalji pad i osipanje podrške DPS-a koji je, kako ocenjuje, imao samo jedan način da ojača svoju poziciju – da se Đukanović kao „gubitnik“ povuče sa čelne pozicije i otvori je za nekoga ko bi bio spreman da revidira politiku stranke.

„Ali, upravo suprotno, Đukanović je sebe još jednom faraonski postavio na čelo DPS“, kaže Pavićević i dodaje da je Nikšić, budući da je rodno mesto Mila Đukanovića, značajan i kao mesto gde bi potencijalno došlo do urušavanja njegovog, kako kaže, ne samo političkog uticaja nego i sopstvenog autoriteta.

Upitan u kakvoj atmosferi je do sada protekao izborni proces, Pavićević odgovara „neuporedivo boljoj“ u odnosu na vreme uoči izbora u avgustu i podseća na tada „teško nasilje“ u Budvi koje su pratile, kako kaže, „represivne metode DPS-a prema građanima Budve i drugih, koji su bili došli u Budvu da je ‘čuvaju’ od desanta DPS-a“.

Ipak, primećuje pokušaj jednog dela medija bliskih DPS-u i nekih njegovih funkcionera da u Nikšiću ponove situaciju koju bi karakterisali pretnje nasiljem i represijom te stvaranje tenzične atmosfere, ali i iznosi očekivanje da će do kraja izbornog procesa situacija biti takva da građani Nikšića, „po prvi put u protekle tri decenije, potpuno slobodno izađu na birališta i izraze svoju volju“.

S obzirom da je izvesno prekomponovanje snaga uoči izbora u Nikšiću u odnosu na izbore 2020, pri kojem sadašnji premijer Zdravko Krivokapić, kao nosilac tada izborne liste „Za budućnost Crne Gore“, u Nikšiću pruža indirektnu podršku drugoj listi okupljenoj oko Demokrata, kao i Prava Crna Gora Marka Milačića, na direktan način, Pavićević ukazuje na delovanja crnogorskog premijera od kada je formirana vlada CG, a koja se, po njegovom mišljenju, uočavaju i pred nikšićke izbore.

Kako kaže, Krivokapić je prilikom formiranja vlade napravio jednu vrstu „konstrukcione greške“, eliminisavši iz nje sve one političke autoritete, npr. lidere Demokratskog fronta koji su imali, na osnovu rezultata izbora najveću podršku građana, uz poruku da „neće te autoritete u Vladi jer navodno narušavaju njen ugled“.

„Građani su to, po mom sudu, videli drugačije, uočavajući da je prema tim ljudima učinjena nepravda i da je, umesto da CG ima široku vladu sa ogromnom podrškom, dobijena jedna labava vlada koja je suštinski manjinska i kojoj pred svaku sednicu skupštine visi o koncu da li će opstati ili ne“, ocenjuje Pavićević.

On dodaje da je, prema njegovim saznanjima, Krivokapić imao ideju da njegova ekipa formira samostalnu izbornu listu za Nikšić, a da su se sami navodno suočili sa saznanjem da bi njihov samostalni izlazak na izbore doživeo debakl…

„Potom je napravljen dogovor da budu deo jednog šireg saveza stranaka oko Demokrata što mislim da je dobro“, navodi on procenjujući da građani Nikšića nisu zainteresovani za „strančarenja“ i „mrvljenja“ onoga što je postignuto kao rezultat pobede nad DPS-om.

Upitan za izveštavanje medija u CG uoči nikšićkih izbora, kaže da je medijska scena „pluralna, ali i navijački opredeljena“, a na konstataciju da je iz pojedinih medijskih centara naklonjenih DPS-u – gde se posebno isticao crnogorski javni servis RTCG – zvanična Srbija optuživana za medijsko-političku propagandu te favorizaciju Demokratskog fronta, odgovara da bi bilo dobro da u idućem periodu RTCG doživi „svoju suštinsku i punu tranformaciju“.

„Današnji RTCG je oglasna tabla DPS-a, a takva situacija nije primerena jednom evropskom, civilizovanom i demokratskom društvu. Očekujem da će RTCG u razumnom roku biti transformisan od partijskog u stvarni javni servis građana Crne Gore“, ocenio je Pavićević.

S druge strane, dodaje, normalno je što su svi „sa strane“ zainteresovani za crnogorsku politiku i ukazuje na fenomen tridesetogodišnje nesmenjivosti vlasti u toj zemlji.

„Nije se znalo šta je to smena vlasti. Stoga je normalno da je veliko interesovanje medija u regionu za tamošnje političke procese“, zaključio je Pavićević.

(Tanjug)

