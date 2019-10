Penava: Nema uslova za veća prava Srba

VUKOVAR – Gradonačelnik Vukovar Ivan Penava izjavio je danas da nisu, kako je rekao, ispunjeni potrebni preduslovi da bi se uvela posebna prava u okviru ravnopravne upotrebe jezika i pisma srpskoj manjini u Vukovaru.

On je to rekao na sednici Gradskog veća a nakon konstatacije da je postignut određeni nivo dijaloga između građana hrvatske nacionalnosti i svih ostalih nacionalnih manjina koji omogućava suživot do određenog nivoa, i nakon što je zaključio da se „sistemski odlaže sprovođenje postupka protiv počinioca ratnih zločina tokom ratnih dešavanja 90-ih godina“, prenosi zagrebačka N1 televizija.

Penava je dodao i da „oni nemaju problem sa Srbima koji su branili Hrvatsku i onima koji su tu zatečeni“, ali da imaju problem „s onima koji ne idu u Kolonu sećanja“ u Vukovaru.

U julu ove godine hrvatski Ustavni sud odlučio je da prava srpske nacionalne manjine u Vukovaru moraju da se unaprede.

